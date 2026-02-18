Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medailová bilancia po 10. dni - Nóri sú na čele s 31 cennými kovmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhé Taliansko nazbieralo 24 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 21.

Autor TASR
Miláno 17. februára (TASR) - Výprava Nórska je aj po jedenástom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na konte má spolu 31 cenných kovov - štrnásť zlatých, osem strieborných a deväť bronzových. Druhé Taliansko nazbieralo 24 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 21.



Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 11. súťažnom dni a po 85 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):

1. Nórsko 14 8 9 31

2. Taliansko 9 4 11 24

3. USA 6 10 5 21

4. Holandsko 6 6 1 13

5. Nemecko 5 8 7 20

6. Rakúsko 5 8 4 17

7. Francúzsko 5 7 4 16

8. Švédsko 5 5 2 12

9. Švajčiarsko 5 2 3 10

10. Japonsko 4 5 10 19

11. Kanada 3 4 5 12

12. Austrália 3 1 1 5

13. V. Británia 3 0 0 3

14. Česko 2 2 0 4

15. Slovinsko 2 1 1 4

16. Kórejská rep.1 2 3 6

17. Brazília 1 0 0 1

Kazachstan 1 0 0 1

19. Čína 0 3 3 6

20. Poľsko 0 3 1 4

21. Lotyšsko 0 1 1 2

Nový Zéland 0 1 1 2

23. Gruzínsko 0 1 0 1

24. Fínsko 0 0 4 4

25. Bulharsko 0 0 2 2

26. Belgicko 0 0 1 1
