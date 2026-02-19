< sekcia Šport
Medailová bilancia po 12. dni - Nóri vedú s 15 zlatými medailami
Prvýkrát sa zo zlata tešili Číňania, a to hneď dvakrát.
Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po dvanástom súťažnom dni. V stredu získali jednu zlatú medailu a na konte ich majú už 15. Najviac majú cenných kovov aj celkovo, ich bilancia je 15-8-10. Prvýkrát sa zo zlata tešili Číňania, a to hneď dvakrát. Poskočili tak na 14. priečku.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 11. súťažnom dni a po 87 (89) zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):
1. Nórsko 15 8 10 33
2. Taliansko 9 5 12 26
3. USA 7 11 6 24
4. Francúzsko 6 7 4 17
5. Holandsko 6 7 2 15
6. Švédsko 6 6 3 15
7. Nemecko 5 8 8 21
8. Rakúsko 5 8 4 17
9. Japonsko 5 6 11 22
10. Švajčiarsko 5 4 3 12
11. Kanada 4 4 6 14
12. Austrália 3 2 1 6
13. V. Británia 3 0 0 3
14. Čína 2 3 4 9
15. Kórejská rep.2 2 3 7
16. Česko 2 2 0 4
17. Slovinsko 2 1 1 4
18. Brazília 1 0 0 1
Kazachstan 1 0 0 1
20. Poľsko 0 3 1 4
21. Nový Zéland 0 2 1 3
22. Lotyšsko 0 1 1 2
23. Gruzínsko 0 1 0 1
24. Fínsko 0 0 4 4
25. Bulharsko 0 0 2 2
26. Belgicko 0 0 1 1
