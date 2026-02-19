Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medailová bilancia po 12. dni - Nóri vedú s 15 zlatými medailami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvýkrát sa zo zlata tešili Číňania, a to hneď dvakrát.

Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po dvanástom súťažnom dni. V stredu získali jednu zlatú medailu a na konte ich majú už 15. Najviac majú cenných kovov aj celkovo, ich bilancia je 15-8-10. Prvýkrát sa zo zlata tešili Číňania, a to hneď dvakrát. Poskočili tak na 14. priečku.



Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 11. súťažnom dni a po 87 (89) zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):

1. Nórsko 15 8 10 33

2. Taliansko 9 5 12 26

3. USA 7 11 6 24

4. Francúzsko 6 7 4 17

5. Holandsko 6 7 2 15

6. Švédsko 6 6 3 15

7. Nemecko 5 8 8 21

8. Rakúsko 5 8 4 17

9. Japonsko 5 6 11 22

10. Švajčiarsko 5 4 3 12

11. Kanada 4 4 6 14

12. Austrália 3 2 1 6

13. V. Británia 3 0 0 3

14. Čína 2 3 4 9

15. Kórejská rep.2 2 3 7

16. Česko 2 2 0 4

17. Slovinsko 2 1 1 4

18. Brazília 1 0 0 1

Kazachstan 1 0 0 1

20. Poľsko 0 3 1 4

21. Nový Zéland 0 2 1 3

22. Lotyšsko 0 1 1 2

23. Gruzínsko 0 1 0 1

24. Fínsko 0 0 4 4

25. Bulharsko 0 0 2 2

26. Belgicko 0 0 1 1
