Medailová bilancia po 13. dni - Nóri vedú so 16 zlatými medailami

Alysa Liuová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v súťaži sólistiek 19. februára 2026. Foto: TASR/AP

Vo štvrtok získali jednu zlatú medailu vďaka reprezentantom v severskej kombinácii Andreasovi Skoglundovi a Jensovi Luraasovi Oftebrovi.

Miláno 20. februára (TASR) - Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po trinástom súťažnom dni. Vo štvrtok získali jednu zlatú medailu vďaka reprezentantom v severskej kombinácii Andreasovi Skoglundovi a Jensovi Luraasovi Oftebrovi. Na konte ich majú už 16. Najviac majú cenných kovov aj celkovo, ich bilancia je 16-8-10. Na druhom mieste sú Američania (9-12-6), tretia priečka patrí domácim Talianom (9-5-12).



Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 13. súťažnom dni a po 95 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):

1. Nórsko 16 8 10 34

2. USA 9 12 6 27

3. Taliansko 9 5 12 26

4. Francúzsko 6 8 4 18

5. Holandsko 6 7 3 16

6. Švédsko 6 6 3 15

7. Švajčiarsko 6 4 4 14

8. Nemecko 5 8 8 21

9. Rakúsko 5 8 5 18

10. Japonsko 5 7 12 24

11. Kanada 4 5 6 15

12. Austrália 3 2 1 6

13. V. Británia 3 0 0 3

14. Čína 3 3 4 10

15. Kórejská rep.2 2 3 7

16. Česko 2 2 0 4

17. Slovinsko 2 1 1 4

18. Španielsko 1 0 1 2

19. Brazília 1 0 0 1

Kazachstan 1 0 0 1

21. Poľsko 0 3 1 4

22. Nový Zéland 0 2 1 3

23. Lotyšsko 0 1 1 2

24. Gruzínsko 0 1 0 1

25. Fínsko 0 1 4 5

26. Bulharsko 0 0 2 2

27. Belgicko 0 0 1 1
.

