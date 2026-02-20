< sekcia Šport
Medailová bilancia po 13. dni - Nóri vedú so 16 zlatými medailami
Vo štvrtok získali jednu zlatú medailu vďaka reprezentantom v severskej kombinácii Andreasovi Skoglundovi a Jensovi Luraasovi Oftebrovi.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po trinástom súťažnom dni. Vo štvrtok získali jednu zlatú medailu vďaka reprezentantom v severskej kombinácii Andreasovi Skoglundovi a Jensovi Luraasovi Oftebrovi. Na konte ich majú už 16. Najviac majú cenných kovov aj celkovo, ich bilancia je 16-8-10. Na druhom mieste sú Američania (9-12-6), tretia priečka patrí domácim Talianom (9-5-12).
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 13. súťažnom dni a po 95 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):
1. Nórsko 16 8 10 34
2. USA 9 12 6 27
3. Taliansko 9 5 12 26
4. Francúzsko 6 8 4 18
5. Holandsko 6 7 3 16
6. Švédsko 6 6 3 15
7. Švajčiarsko 6 4 4 14
8. Nemecko 5 8 8 21
9. Rakúsko 5 8 5 18
10. Japonsko 5 7 12 24
11. Kanada 4 5 6 15
12. Austrália 3 2 1 6
13. V. Británia 3 0 0 3
14. Čína 3 3 4 10
15. Kórejská rep.2 2 3 7
16. Česko 2 2 0 4
17. Slovinsko 2 1 1 4
18. Španielsko 1 0 1 2
19. Brazília 1 0 0 1
Kazachstan 1 0 0 1
21. Poľsko 0 3 1 4
22. Nový Zéland 0 2 1 3
23. Lotyšsko 0 1 1 2
24. Gruzínsko 0 1 0 1
25. Fínsko 0 1 4 5
26. Bulharsko 0 0 2 2
27. Belgicko 0 0 1 1
