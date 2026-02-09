< sekcia Šport
Medailová bilancia po 3. dni: Nóri vedú, hoci v pondelok kov nezískali
Druhí sú Švajčiari, ktorí majú na konte iba o jediný bronz menej. Na tretiu priečku poskočili Japonci, ktorý získali najviac cenných kovov sedem a majú bilanciu 2:2:3.
Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - Športovci z Nórska sú po treťom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V pondelok medailu nezískali, no z prvých dvoch dní majú bilanciu 3 zlaté, 1 striebornú a dve bronzové medaily. Druhí sú Švajčiari, ktorí majú na konte iba o jediný bronz menej. Na tretiu priečku poskočili Japonci, ktorý získali najviac cenných kovov sedem a majú bilanciu 2:2:3.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po III. súťažnom dni (po 18 zo 116 rozhodnutí):
zlato striebro bronz celkovo
1. Nórsko 3 1 2 6
2. Švajčiarsko 3 1 1 5
3. Japonsko 2 2 3 7
4. Nemecko 2 1 1 4
5. USA 2 0 0 2
6. Rakúsko 1 3 0 4
7. Taliansko 1 2 6 9
8. Francúzsko 1 1 0 2
Holandsko 1 1 0 2
Švédsko 1 1 0 2
Česko 1 1 0 2
12. Čína 0 1 1 2
Kórejská rep. 0 1 1 2
14. Nový Zéland 0 1 0 1
Poľsko 0 1 0 1
Slovinsko 0 1 0 1
17. Kanada 0 0 2 2
18. Bulharsko 0 0 1 1
