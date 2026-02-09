Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Šport

Medailová bilancia po 3. dni: Nóri vedú, hoci v pondelok kov nezískali

.
Johannes Hoesflot Kläbo z Nórska sa obzerá späť, keď sa blíži k cieľovej čiare a získava zlatú medailu v skiatlone mužov na 10 km + 10 km na Zimných olympijských hrách 2026 v talianskom Tesere v nedeľu 8. februára 2026. Foto: TASR/AP

Druhí sú Švajčiari, ktorí majú na konte iba o jediný bronz menej. Na tretiu priečku poskočili Japonci, ktorý získali najviac cenných kovov sedem a majú bilanciu 2:2:3.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 9. februára (TASR) - Športovci z Nórska sú po treťom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V pondelok medailu nezískali, no z prvých dvoch dní majú bilanciu 3 zlaté, 1 striebornú a dve bronzové medaily. Druhí sú Švajčiari, ktorí majú na konte iba o jediný bronz menej. Na tretiu priečku poskočili Japonci, ktorý získali najviac cenných kovov sedem a majú bilanciu 2:2:3.

Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po III. súťažnom dni (po 18 zo 116 rozhodnutí):

zlato striebro bronz celkovo

1. Nórsko 3 1 2 6

2. Švajčiarsko 3 1 1 5

3. Japonsko 2 2 3 7

4. Nemecko 2 1 1 4

5. USA 2 0 0 2

6. Rakúsko 1 3 0 4

7. Taliansko 1 2 6 9

8. Francúzsko 1 1 0 2

Holandsko 1 1 0 2

Švédsko 1 1 0 2

Česko 1 1 0 2

12. Čína 0 1 1 2

Kórejská rep. 0 1 1 2

14. Nový Zéland 0 1 0 1

Poľsko 0 1 0 1

Slovinsko 0 1 0 1

17. Kanada 0 0 2 2

18. Bulharsko 0 0 1 1
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších