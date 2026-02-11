< sekcia Šport
Medailová bilancia po 4. dni: Nóri vedú, zdvojnásobili počet medailí
Na spoločnom druhom mieste sú Nemci a Švédi, ktorí majú na konte o šesť cenných kovov menej a spoločnú bilanciu 3-2-1.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 11. februára (TASR) - Športovci z Nórska sú po štvrtom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V utorok získali dovedna šesť medailí, z toho tri zlaté, jednu striebornú a dve bronzové. Na spoločnom druhom mieste sú Nemci a Švédi, ktorí majú na konte o šesť cenných kovov menej a spoločnú bilanciu 3-2-1. Severania sa oproti pondelku posunuli o šesť miest dvoma zlatami, striebrom a bronzom.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po IV. súťažnom dni (po 27 zo 116 rozhodnutí):
zlato striebro bronz celkovo
1. Nórsko 6 2 4 12
2. Nemecko 3 2 1 6
Švédsko 3 2 1 6
4. Švajčiarsko 3 1 1 5
5. USA 2 3 2 7
6. Rakúsko 2 3 0 5
7. Taliansko 2 2 7 11
8. Japonsko 2 2 4 8
9. Francúzsko 1 2 0 3
10. Holandsko 1 1 0 2
Slovinsko 1 1 0 2
Česko 1 1 0 2
13. Kanada 0 1 2 3
14. Čína 0 1 1 2
Nový Zéland 0 1 1 2
Kórejská rep. 0 1 1 2
17. Lotyšsko 0 1 0 1
Poľsko 0 1 0 1
19. Belgicko 0 0 1 1
Bulharsko 0 0 1 1
zlato striebro bronz celkovo
1. Nórsko 6 2 4 12
2. Nemecko 3 2 1 6
Švédsko 3 2 1 6
4. Švajčiarsko 3 1 1 5
5. USA 2 3 2 7
6. Rakúsko 2 3 0 5
7. Taliansko 2 2 7 11
8. Japonsko 2 2 4 8
9. Francúzsko 1 2 0 3
10. Holandsko 1 1 0 2
Slovinsko 1 1 0 2
Česko 1 1 0 2
13. Kanada 0 1 2 3
14. Čína 0 1 1 2
Nový Zéland 0 1 1 2
Kórejská rep. 0 1 1 2
17. Lotyšsko 0 1 0 1
Poľsko 0 1 0 1
19. Belgicko 0 0 1 1
Bulharsko 0 0 1 1