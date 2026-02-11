Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Šport

Medailová bilancia po 4. dni: Nóri vedú, zdvojnásobili počet medailí

.
Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn pózuje so zlatou medailou po triumfe vo vytrvalostných pretekoch na 20 km na zimných olympijských hrách v Anterselve v utorok 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Na spoločnom druhom mieste sú Nemci a Švédi, ktorí majú na konte o šesť cenných kovov menej a spoločnú bilanciu 3-2-1.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 11. februára (TASR) - Športovci z Nórska sú po štvrtom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V utorok získali dovedna šesť medailí, z toho tri zlaté, jednu striebornú a dve bronzové. Na spoločnom druhom mieste sú Nemci a Švédi, ktorí majú na konte o šesť cenných kovov menej a spoločnú bilanciu 3-2-1. Severania sa oproti pondelku posunuli o šesť miest dvoma zlatami, striebrom a bronzom.

Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po IV. súťažnom dni (po 27 zo 116 rozhodnutí):

zlato striebro bronz celkovo

1. Nórsko 6 2 4 12

2. Nemecko 3 2 1 6

Švédsko 3 2 1 6

4. Švajčiarsko 3 1 1 5

5. USA 2 3 2 7

6. Rakúsko 2 3 0 5

7. Taliansko 2 2 7 11

8. Japonsko 2 2 4 8

9. Francúzsko 1 2 0 3

10. Holandsko 1 1 0 2

Slovinsko 1 1 0 2

Česko 1 1 0 2

13. Kanada 0 1 2 3

14. Čína 0 1 1 2

Nový Zéland 0 1 1 2

Kórejská rep. 0 1 1 2

17. Lotyšsko 0 1 0 1

Poľsko 0 1 0 1

19. Belgicko 0 0 1 1

Bulharsko 0 0 1 1
.

Neprehliadnite

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny