Medailová bilancia po 5. dni - Nóri naďalej vedú, pridali zlato
V stredu získali jednu zlatú medailu a majú bilanciu 7-2-4. Na druhé miesto poskočili USA (4-6-2), ktoré získali dva najcennejšie kovy a tri strieborné.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Športovci z Nórska sú po piatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V stredu získali jednu zlatú medailu a majú bilanciu 7-2-4. Na druhé miesto poskočili USA (4-6-2), ktoré získali dva najcennejšie kovy a tri strieborné. Najlepšiu trojku uzatvárajú domáci Taliani s bilanciou 4-2-7 a rovnakým počtom medailí ako vedúce Nórsko.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po V. súťažnom dni (po 35 zo 116 rozhodnutí):
zlato striebro bronz celkovo
1. Nórsko 7 2 4 13
2. USA 4 6 2 12
3. Taliansko 4 2 7 13
4. Švajčiarsko 4 1 2 7
5. Nemecko 3 3 2 8
6. Francúzsko 3 3 1 7
7. Švédsko 3 2 1 6
8. Rakúsko 2 5 1 8
9. Japonsko 2 2 4 8
10. Holandsko 1 2 0 3
11. Slovinsko 1 1 0 2
Česko 1 1 0 2
13. Kanada 0 1 3 4
14. Čína 0 1 2 3
15. Holandsko 0 1 1 2
Kórejská rep. 0 1 1 2
17. Lotyšsko 0 1 0 1
Poľsko 0 1 0 1
19. Bulharsko 0 0 2 2
20. Belgicko 0 0 1 1
Fínsko 0 0 1 1
