Štvrtok 12. február 2026
Medailová bilancia po 5. dni - Nóri naďalej vedú, pridali zlato

.
Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jens Luraas Oftebro vybojoval na ZOH 2026 zlatú medailu v individuálnej súťaži na strednom mostíku v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR

V stredu získali jednu zlatú medailu a majú bilanciu 7-2-4. Na druhé miesto poskočili USA (4-6-2), ktoré získali dva najcennejšie kovy a tri strieborné.

Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Športovci z Nórska sú po piatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V stredu získali jednu zlatú medailu a majú bilanciu 7-2-4. Na druhé miesto poskočili USA (4-6-2), ktoré získali dva najcennejšie kovy a tri strieborné. Najlepšiu trojku uzatvárajú domáci Taliani s bilanciou 4-2-7 a rovnakým počtom medailí ako vedúce Nórsko.



Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po V. súťažnom dni (po 35 zo 116 rozhodnutí):

zlato striebro bronz celkovo

1. Nórsko 7 2 4 13

2. USA 4 6 2 12

3. Taliansko 4 2 7 13

4. Švajčiarsko 4 1 2 7

5. Nemecko 3 3 2 8

6. Francúzsko 3 3 1 7

7. Švédsko 3 2 1 6

8. Rakúsko 2 5 1 8

9. Japonsko 2 2 4 8

10. Holandsko 1 2 0 3

11. Slovinsko 1 1 0 2

Česko 1 1 0 2

13. Kanada 0 1 3 4

14. Čína 0 1 2 3

15. Holandsko 0 1 1 2

Kórejská rep. 0 1 1 2

17. Lotyšsko 0 1 0 1

Poľsko 0 1 0 1

19. Bulharsko 0 0 2 2

20. Belgicko 0 0 1 1

Fínsko 0 0 1 1
.

