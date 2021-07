Medailové nádeje mixu sa rozplynuli. Pištej s Balážovou sú sklamaní

Na snímke slovenskí stolnotenisoví reprezentanti Barbora Balážová a Ľubomír Pištej v osemfinále mixu proti rumunskej dvojici Bernadette Szőcsová, Ovidiu Ionescu počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 24. júla 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Tokio 24. júla (TASR) - Medailový sen sa rozplynul hneď v prvý deň olympiády a s ním aj vytúžená odmena za niekoľkoročnú prácu. Od zaradenia mixu do programu hier v Tokiu v roku 2017 sa slovenský stolnotenisový pár Barbora Balážová, Ľubomír Pištej sústredil vo veľkej miere práve na túto disciplínu. Medaila im na veľkých turnajoch unikala pomedzi prsty až do tohto júna, keď sa ovenčili striebrom na majstrovstvách Európy vo Varšave. Vysoké rebríčkové postavenie i dobrú formu chceli potvrdiť práve pod piatimi kruhmi.Tam sa kvalifikovalo 16 najlepších párov. Slováci boli piati nasadení a pred úvodným osemfinále mohli očakávať viacerých priaznivých súperov. Nestalo sa, žreb im určil najlepšie postavených z druhej osmičky Rumunov Bernadette Szőcsovú s Ovidiom Ionescom. Ak by cez úvodnú prekážku prešli, čakala by ich tá najťažšia v podobe najvyššie nasadených Číňanov Liou Š'-wen a Sin Sü. Slováci sa však tak ďaleko nedostali. V sobotu, pri Pištejovej premiére pod piatimi kruhmi, podľahli Rumunom 1:4 na sety. "," povzdychol si Pištej, ktorého mrzela najmä nevyužitá práca za uplynulé roky: "Rumuni predviedli v zápase kvalitný výkon po taktickej stránke, dokázali eliminovať hru Balážovej a v rozhodujúcich momentoch mali o chlp presnejšie údery. Balážová s Pištejom v piatom sete síce stiahli z 5:10 na 9:10, ale Ionescu následne premenil mečbal. "" uviedol Pištej.Tridsaťsedemročný reprezentant cestoval do Tokia so zraneným kolenom, s ktorým odohral aj "strieborné" ME. Lekári slovenskej výpravy ho dokázali na sobotňajší duel pripraviť a natrhnutý meniskus, natrhnutý väz v kolene mu problémy nerobili. "," uviedol pre TASR. Po olympiáde sa mal pôvodne podrobiť operácii, no momentálne je spôsob liečby otvorený: "."Jeho partnerka bola po prehre veľmi sklamaná a sypala si popol na hlavu: "" Pre TASR priznala, že jej zápas nevyšiel, navyše súperi dobre prečítali jej hru a našli na ňu recept: "Balážová musí rýchlo hodiť trpkú prehru za hlavu, v Tokiu ju totiž čaká ešte dvojhra. Verí však, že pod olympijskými kruhmi dostane šancu zabojovať aj s Pištejom: "."