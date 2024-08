Medailové preteky v triede dinghy odložili na stredu

Marseille 6. augusta (TASR) - Organizátori OH 2024 odložili medailové preteky mužov a žien v jachtárskej triede dinghy na stredu. V utorok sa nemohli uskutočniť pre slabý vietor.



Jachtári čakali v utorok na pobreží Marseille dlhé hodiny, aby sa premenlivý vietor stabilizoval, no podmienky sa nezlepšili. V ženských pretekoch je o držiteľke zlata už prakticky rozhodnuté, Holanďanke Marit Bouwmeesterovej stačí prísť do cieľa, aby sa stala najlepšou jachtárkou olympijskej histórie. V zbierke bude mať dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Striebro si už de facto zaistila Anne-Marie Rindomová z Dánska. V pretekoch mužov sa o zlato "pobijú" Austrálčan Matt Wearn a Pavlos Kontides z Cypru. Informovala o tom agentúra Reuters.