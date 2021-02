Medailové zrkadlo - Jednoznačný triumf Nórov so siedmimi zlatými

Medailové zrkadlo MS po všetkých 12 súťažiach:

ZLATO STRIEBRO BRONZ CELKOVO



1. Nórsko 7 3 4 14



2. Francúzsko 2 2 3 7



3. Švédsko 1 3 2 6



4. Rakúsko 1 2 0 3



5. Česko 1 0 0 1



6. Nemecko 0 2 0 2



7. Bielorusko 0 0 1 1



RBÚ 0 0 1 1



Ukrajina 0 0 1 1

Pokljuka 21. februára (TASR) - Nórsko sa so siedmimi zlatými medailami stalo najúspešnejšou krajinou 52. majstrovstiev sveta v biatlone. Severania získali v slovinskej Pokljuke aj ďalšie tri strieborné a štyri bronzové cenné kovy.Na druhom mieste skončilo v rebríčku krajín Francúzsko s dvoma zlatými, dvoma striebornými a tromi bronzovými medailami. Tretie bolo Švédsko s bilanciou jedna zlatá, tri strieborné a dve bronzové.Najúspešnejšou športovkyňou sa stala Nórka Tiril Eckhoffová. V Pokljuke stála na pódiu v šiestich zo siedmich disciplín, medailu nezískala len vo vytrvalostných pretekoch. Zlato si vybojovala v šprinte, stíhačke, klasickej i miešanej štafete, v mixe dvojíc pridala striebro a šampionát zakončila ziskom bronzu v pretekoch s hromadným štartom. Eckhoffovej sa takmer podarilo napodobniť krajanku Marte Olsbuovú Röiselandovú, ktorá si na vlaňajšom šampionáte v Anterselve vybojovala medailu vo všetkých siedmich disciplínach (5-0-2). Eckhoffová nazbierala počas kariéry už pätnásť cenných kovov z MS (10-2-3) z toho päť individuálnych (3-1-1). Olsbuová Röiselandová nenadviazala v Pokljuke na úspešnú medailovú žatvu z Anterselvy, keď si odniesla "iba" zlato v štafete a mixe.Medzi mužmi bol najúspešnejší Sturla Holm Laegreid, ktorý ovenčil svoje premiérové MS štyrmi zlatými kovmi. V Pokljuke získal zlato v masse, vytrvalostných pretekoch, štafete a mixe. Do kolotoča Svetového pohára pritom vstúpil len v sezóne 2019/20 a v tej prebiehajúcej žne jeden úspech za druhým, keď dosiahol už štyri triumfy a ďalšie tri pódiové umiestnenia. Laegreid si tak skvele osladil sobotňajšie 24. narodeniny. Šampionát sa z pohľadu individuálnych výkonov príliš nevydaril lídrovi celkového poradia SP Johannesovi Thingnesovi Böovi, ktorý si vybojoval len bronz v stíhačke. Okrem toho však pomohol Nórom k zisku zlata v štafete a miešanej štafete a striebra v mixe dvojíc.Z pohľadu slovenskej výpravy bol najlepší výsledok 13. miesto Paulíny Fialkovej v šprinte, no nedokázala naň nadviazať v ďalších pretekoch. Jej sestre Ivone sa šampionát vôbec nevydaril, obe naň však išli po problémoch spojených s prekonaním ochorenia Covid-19. Medzi mužmi bol veľmi blízko k životnému výsledku Tomáš Hasilla. Vo vytrvalostných pretekoch mal po prvých troch streľbách na konte nulu a atakoval umiestnenie v elitnej desiatke. Lenže na druhej stojke neuspel a netrafil prvý, tretí i záverečný terč. Najlepšie umiestnenie tak dosiahol Michal Šima 37. priečkou v šprinte. V miešanej štafete obsadilo Slovensko 18. miesto, v mixe dvojíc boli P. Fialková s Hasillom na 21. mieste. Rovnakú pozíciu obsadilo kvarteto žien, ktoré však na poslednom úseku stiahli z trate, mužská štafeta finišovala na 17. mieste.