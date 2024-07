Medaily s kúskom Eiffelovej veže, maskotom hier je Frýgická čiapka

Paríž 24. júla (TASR) - Ziskom medaily na tohtoročných olympijských a paralympijských hrách v Paríži si športovci odnesú aj kúsok francúzskej histórie. Každý cenný kov bude obsahovať šesťuholníkový kus železa, prevzatý z pôvodnej Eiffelovej veže. Aj maskot charakterizuje dejiny národa bude mať podobu Frýgickej čiapky, ktorá sa stala symbolom slobody v období Veľkej francúzskej revolúcie.



Každá z 5084 zlatých, strieborných a bronzových medailí na parížskych hrách má tradičný okrúhly tvar, po jej obvode sú vyryté ryhy pripomínajúce svetelné lúče. V strede má vsadený šesťhranný kovový medailón, osadený ako drahokam podľa návrhu elitného francúzskeho klenotníckeho domu Chaumet. Na druhej strane je v strede vyobrazená grécka bohyňa víťazstva Niké letiaca ponad historický Panaténsky štadión v Aténach. Na stranách sú Akropola a Eiffelova veža. Dizajn s bohyňou Niké zdobí všetky olympijské medaily od roku 2004.



"Všetkým medailistom sme chceli ponúknuť kúsok pôvodnej Eiffelovej veže z roku 1889," vysvetlil pre AFP šéf organizačného výboru OH Tony Estanguet. Medaily sú podľa neho "spojením najvzácnejších kovov pre športovcov - zlata, striebra a bronzu - s najcennejším kovom u nás, z pokladu, ktorým je Eiffelova veža." Podľa kreatívneho riaditeľa organizačného výboru OH 2024 Joachima Roncina koncept vymysleli počas niekoľkých diskusií: "Napadlo nám, že je len jeden symbol Paríža, ktorý poznajú ľudia po celom svete. A ním je práve Eiffelova veža. Zisk medaily, bez ohľadu na to, ako vyzerá, je pre športovcov úžasný cieľ. Chceli sme však ich zážitok z cenného kovu ešte povýšiť. Najlepší olympionici si odvezú domov kus histórie Paríža." Na výrobu medailí sa použili recyklované kovy, zliatina sa získavala z použitej spotrebnej elektroniky, mobilných telefónov či notebookov.



Organizátori sa rozhodli, že olympijské a paralympijské medaily majú spoločnú stranu s rovnakým dizajnom - stranu vykladanú železnou Eiffelovou vežou. Tá inšpirovala aj jedinečný dizajn stužiek na medailách, ktoré budú zdobené mriežkou Eiffelovky. Olympijské budú tmavomodré, zatiaľ čo paralympijských sýtočervené - zmes prvých dvoch vrstiev farby ("benátskej červenej" a "červenohnedej") použitých na Eiffelovej veži. Zadná strana paralympijských predstavuje grafické znázornenie Eiffelovky z perspektívy smerom nahor a poskytne medailistom možnosť objaviť tento monument zo zriedkavo vídaného uhla. Slová "Paris" a "2024" obklopujú vežu a sú napísané Braillovým písmom, symbolickým jazykom prístupnosti a odkazom na jej francúzskeho vynálezcu Louisa Brailla. Aby športovci so zrakovým postihnutím mohli pocítiť rozdiel medzi medailami, na okraji sú vyryté čiarky: I pre zlato, II pre striebro a III pre bronz.



Názov maskota je "Olympic Phryge", podľa tradičných malých frýgických klobúkov. Má symbolizovať spojivo medzi obdobím antiky, v ktorom sa zrodila aj olympijská myšlienka a moderným Francúzskom. Organizátori predstavili dva typy maskotov v olympijskej a paralympijskej verzii, ktorá má namiesto jednej nohy protézu. Netradičnú podobu maskotov uprednostnili pred zvieracími postavičkami, ktoré sú tradične symbolmi športového sviatku pod piatimi kruhmi. V Tokiu to boli pre OH modro-biely Miraitowa a bielo-ružový Someity bol zase tvárou paralympiády. Futuristické postavičky v sebe snúbili tradíciu a inováciu.



Frýgická čiapka sa nosila v staroveku od Balkánu po Perziu. Meno má podľa kráľovstva, ktoré existovalo na území Malej Ázie. V krajine hostiteľov olympiády sa však stala symbolom slobody v období Veľkej francúzskej revolúcie. Maskot bude mať červenú farbu, trojuholníkový tvar doplnený nohami s farebnými ponožkami, veľké modré oči a zlaté logo Paríž 2024 na hrudi. "Nechceli sme sa rozhodnúť pre zviera. Hľadali sme niečo, čo reprezentuje ideály. Čiapka je alegóriou pre slobodu. Stelesňuje naše spoločné schopnosti, rozhodnúť sa rásť a snažiť sa byť lepším," informovali organizátori hier podľa AP.



Motto olympijskej a paralympijskej frygickej čiapky znie: "Sami pôjdeme rýchlejšie, ale spolu pôjdeme ďalej", čo predstavuje spôsoby, akými sa ľudia na celom svete môžu vzájomne zlepšovať, ak budú pracovať bok po boku. "Cieľom je ukázať, že šport môže všetko zmeniť a že si zaslúži významné miesto v našej spoločnosti. Boli sme blízko k tomu, aby sme sa zaobišli bez maskota, pokiaľ by sme nenašli skutočný dôvod a skutočné posolstvo, ktoré by sme mohli odovzdať. Maskot musí stelesňovať francúzskeho ducha, čo nie je ľahké uchopiť. Je to ideál, určité presvedčenie, ktoré má v sebe hodnoty našej krajiny a ktoré sa budovalo celé roky," povedala Julie Matikhineová, marketingová riaditeľka parížskej olympiády.