Média reagujú na slovenský zápas s Ukrajinou: Víťazný žolík

Düsseldorf 21. júna (TASR) - Ohlasy médií po piatkovej prehre Slovenska s Ukrajinou 1:2 v zápase E-skupiny ME v Nemecku.





La Gazzetta dello Sport (Tal.): "Jaremčukuvo majstrovské dielo: Ukrajina predbehla v tabuľke Slovensko a je späť v hre."







BBC (V.Brit.): "Roman Jaremčuk zaistil kľúčové víťazstvo pre Ukrajinu, ktorá statočne zabojovala zo dna tabuľky, zdolala Slovensko a udržala svoje postupové šance na ME pri živote."







Bild (Nem.): "Radujúci sa Ukrajinci - Aký pekný pohľad!"







L´Equipe (Fr.): "Ukrajina v druhom polčase prevalcovala Slovensko a môže veriť v postup do osemfinále."







Sky Sports (V. Brit.): "Roman Jaremčuk strelil víťazný gól a Ukrajina si udržala svoj sen o ME 2024 pri živote."







sport.ua (Ukr.): "Víťazný žolík. Húževnatá Ukrajina zvíťazila nad Slovenskom."







Le Parisien (Fr.): "Slováci po výbornom vstupe do zápasu v piatok otvorili skóre už v 17. minúte. Ukrajinci však potom dominovali v ďalšom priebehu a vyhrali."







iSport.cz (ČR): "Slovensko - Ukrajina 1:2. Haraslín asistoval, Schranz pálil. Potom prišiel obrat."