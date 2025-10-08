Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z Miškovca

Na snímke nápis TASR na aute pred budovou, v ktorej sídli Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Maďarska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela na stredajší zápas 1. kola skupinovej fázy basketbalovej Ligy majstrov Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice svojich reportérov. Stretnutie v Miškovci budú pokrývať športový redaktor Martin Hrotek a fotograf František Iván.

