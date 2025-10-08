< sekcia Šport
TASR ponúka spravodajstvo od vyslaných reportérov z Miškovca
Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Maďarska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela na stredajší zápas 1. kola skupinovej fázy basketbalovej Ligy majstrov Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice svojich reportérov. Stretnutie v Miškovci budú pokrývať športový redaktor Martin Hrotek a fotograf František Iván.
Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Maďarska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.
Vyslaní reportéri TASR ponúknu z Maďarska okrem textového spravodajstva a fotoreportáží aj ďalšie multimediálne produkty.