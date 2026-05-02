Mediálny program reprezentácie počas štvrtého týždňa prípravy na MS

Na archívnej snímke zľava Daniel Wirt (Nemecko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas prvého zápasu Fortuna Classic Slovensko – Nemecko na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici 5. februára 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Teraz.sk prináša mediálny program hokejovej reprezentácie.

Autor TASR
Slovenský tím sa od 5. mája bude pripravovať v Spišskej Novej Vsi, kde odohrá dva prípravné zápasy v rámci série Fortuna Classic proti Dánsku (8. a 9. mája).



Mediálny program reprezentácie:

utorok 5. mája (Zimný štadión Spišská Nová Ves)

13.30-14.30 h - rozhovory s vybranými hráčmi, trénerom (rozhovory prebehnú v mixzóne)

16.00-17.30 h - tréning na ľade (kameramani a fotografi si môžu urobiť zábery z bezpečnej vzdialenosti - iba spoza plexiskla a tribúny, NIE zo striedačky)



piatok 8. mája (Zimný štadión Spišská Nová Ves)

9.45 h - predzápasové rozkorčuľovanie (kameramani a fotografi si môžu urobiť zábery z bezpečnej vzdialenosti - iba spoza plexiskla a tribúny, NIE zo striedačky)

po tréningu - rozhovory s vybranými hráčmi, trénermi k zápasu

18.00 h Slovensko - Dánsko

po zápase - rozhovory v mixzóne



sobota 9. mája (Zimný štadión Spišská Nová Ves)

10.15 h - predzápasové rozkorčuľovanie (kameramani a fotografi si môžu urobiť zábery z bezpečnej vzdialenosti - iba spoza plexiskla a tribúny, NIE zo striedačky)

po tréningu - rozhovory s vybranými hráčmi, trénermi k zápasu

16.00 h Slovensko - Dánsko

po zápase - rozhovory v mixzóne



TASR informoval Peter Jánošík, SZĽH.






