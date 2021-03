Aspen 10. marca (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová nepostúpila do finále v slopestyle na MS v americkom Aspene. V stredajšej kvalifikácii skončila na 19. mieste so ziskom 46,95 bodu. Do finálovej osmičky prenikla najlepším výkonom Zoi Synnottová Sadowská z Nového Zélandu (94,50).