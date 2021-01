Medlová obsadila v Laaxe 19. miesto v kvalifikácii slopestyle

SP v snoubordingu (Laax/Švajč.) - kvalifikácia slopestyle :



ženy: 1. Jamie Andersonová (USA) 83,60, 2. Zoi Synnottová Sadowská (N. Zél.) 81,26, 3. Kokomo Muraseová (Jap.) 76,93 ..., 19. Klaudia MEDLOVÁ (SR) 44,86

Laax 20. januára (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová sa nepredstaví vo finále slopestyle na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Laaxe.V stredajšom semifinále obsadila 19. miesto, od rozhodcov dostala vydarenejšiu známku 44,86 za druhú jazdu. Najhodnotnejší výkon v kvalifikácii predviedla Američanka Jamie Andersonová (83,60). Do piatkového finále postúpila osmička najlepších.Pre Medlovú to boli druhé preteky v novej sezóne. Pred dvoma týždňami v rakúskom Kreischbergu obsadila v kvalifikácii 7. priečku a tesne jej unikla účasť vo finálovej šestke Big Airu.V Laaxe má ešte slovenský snoubording svojho zástupcu v súťaži mužov. Samuel Jaroš sa do semifinále kvalifikoval vďaka 14. miestu v utorkovej kvalifikácii.