Medlová po kvalifikácii: Možno som mala zvoliť inú taktiku

Peking 14. februára (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová mala napriek zraneniu kolena na dosah postup do finále disciplíny Big Air na zimnej olympiáde v Pekingu. Na mostíku v bývalom priemyselnom parku mesta potrebovala zvládnuť záverečný skok, no spadla a so súťažou sa rozlúčila nepostupovou 16. priečkou.



Dvadsaťosemročná snoubordistka si v prvom kole kvalifikácie pripísala 62,50 bodu a bola desiata, pri druhom pokuse pripočítala 51,00 b a priebežne jej patrilo 12. miesto. V záverečnom kole si však potrebovala zlepšiť známku, aby mohla pomýšľať na postup medzi najlepšiu dvanástku z 30 štartujúcich. Pristátie pri triku backside double rodeo weddle však nezvládla dotiahnuť a rukami sa dotkla snehu. Od rozhodcov tak dostala len 29,75 b a s výslednou známkou 113,25 b jej to stačilo na 16. miesto. Od postupu ju delilo 14,25 bodu.



"Nepodarilo sa mi dokončiť ten posledný trik, keby som ho zvládla čisto, tak by som bola vo finále. Teraz ma to dosť mrzí, ale taký je šport," povedala v cieli. Po pretekoch sa zamyslela aj nad tým, či nemala zvoliť iné poradie skokov: "Možno keby som zvolila inú taktiku a namiesto toho druhého skoku idem rovno to double backside rodeo, tak by som na tento skok mala dva pokusy. Takto som mal iba jeden a nevyšlo to."



Súťaže snoubordistov a akrobatických lyžiarov Big Air sa odohrávajú v bývalom priemyselnom parku Šou-kang v štvrti Š'-ťing-šan. Organizátori pekinskej olympiády umiestnili mostík do priestorov niekdajšej oceliarne a tak spoza neho vykukujú štyri obrovské chladiace veže. Celý industriálny komplex prejde rekonštrukciou a vznikne z neho športové centrum. Mostík na Big Air bude prvý permanentný na svete. "Tieto súťaže mávame pravidelne v centrách miest, napríklad v Miláne. Sú to obrovské konštrukcie, ktoré hneď po pretekoch dajú dole, ale toto je tu na stálo, ako skokanské mostíky. Číňania tu budú mať super podmienky na trénovanie," povedala Medlová.



Aj jej sa dejisko súťaže veľmi páčilo, v nedeľu navyše prvýkrát od štartu olympiády v Pekingu nasnežilo a tak sa zlepšili aj podmienky na mostíku. "Dúfali sme, že napadne sneh, lebo pre nás to bol čisté klzisko. Skok bol perfektný, akurát na nájadze bol ľad. Bolo treba byť stále nad doskou, nejsť príliš na hrany," uviedla.



Medlová mala v Pekingu štartovať aj v disciplíne slopestyle, no tesne pred štartom kvalifikácie 5. februára si pri tréningu zranila koleno a súťaž musela odrieknuť. Niekoľko dní nebolo isté, či bude môcť nastúpiť aspoň vo svojej druhej disciplíne. "Každý deň sme s tým pracovali, trikrát do dňa som na tom mala laser, aby sa urýchlila regenerácia. Počas tréningov aj pred súťažou sme to poriadne tejpovali. Do toho nejaké prášky a s tým adrenalínom som tú bolesť ani nevnímala. Čakali sme do poslednej chvíle. Tri dni pred pretekmi sme mali tréningy a už v ten prvý som vedela, že to pôjde," uviedla.



Po návrate na Slovensku ju čakajú ďalšie vyšetrenia, ktoré presne určia rozsah zranenia a či bude ešte pokračovať v sezóne: "Pôjdem na poriadnu magnetickú rezonanciu a poradím sa s lekármi. Môže byť, že väzy sú v poriadku a je to len meniskus alebo iba nejaké poškodenie kosti."