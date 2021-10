Medvedev ani Raducanuová sa nepredstavia v Moskve

Na snímke ruský tenista Daniil Medvedev netradičným spôsobom oslavuje zisk titulu na US Open po výhre na Novakom Djokovičom, 12. septembra 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 16. októbra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa rozhodol vynechať podujatie v Moskve. Okrem tohtoročného víťaza grandslamového US Open sa na turnaji o Kremeľský pohár nezúčastní ani ďalšia úradujúca newyorská šampiónka Emma Raducanuová z Veľkej Británie.Medvedev tento týždeň prehral vo 4. kole turnaja ATP v Indian Wells s Bulharom Grigorom Dimitrovom. V závere sezóny sa sústredí na obhajobu titulu na Turnaji majstrov a reprezentáciu Ruska na finálovom podujatí Davisovho pohára.uviedol druhý hráč svetového rebríčka na sociálnych sieťach.Raducanuová zmenila svoj program po tom, ako v 2. kole turnaja WTA v Indian Wells podľahla Bieloruske Aleksandre Sasnovičovej. Bolo to jej prvé vystúpenie od senzačného triumfu na US Open: