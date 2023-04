Medvedev bude hlavnou hviezdou pri návrate mužského tenisu do Číny

Peking 26. apríla (TASR) - Bývalý líder svetového rebríčka Daniil Medvedev bude hlavnou hviezdou pri návrate elitného mužského tenisu do Číny po štyroch rokoch prestávky, ktorú si vynútila pandémia koronavírusu.



Ruský tenista, víťaz US Open 2021 a dvojnásobný finalista Australian Open, sa predstaví na turnaji ATP v Ču-chaji, ktorý je na programe 20. - 26. septembra. Informovala agentúra AFP.



"Veľmi sa teším na návrat do Číny. Nemôžem sa dočkať, až uvidím mesto a štadión, o ktorých som počul veľa dobrého," povedal Medvedev o svojom návrate do Číny.



Ženská WTA Tour začiatkom tohto mesiaca uviedla, že aj ona sa tento rok vráti do Číny. Medzinárodný šport sa do krajiny vracia po tom, ako úrady zrušili prísne cestovné obmedzenia zavedené kvôli pandémii.