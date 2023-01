Medvedev by hral radšej na United Cup-e

Adelaide 1. januára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev by uprednostnil štart na United Cup-e pred podujatím ATP Adelaide International. Na prebiehajúcom turnaji miešaných tímov sa nemôže zúčastniť v dôsledku vojenskej situácie na Ukrajine.



"Určite by sme boli favoriti, ale nemôžeme tam byť. Chápem, že nemôžeme hrať na podujatiach, kde vystupujeme pod vlajkou našej krajiny. Som v Adelaide a som šťastný," uviedol Medvedev pre agentúru AFP. V Adelaide je tretí nasadený hráč po Srbovi Novakovi Djokovičovi a Felixovi Augerovi-Aliassimeovi z Kanady.



"Chcem sa v Adelaide prebojovať do semifinále. Ak tam bude Novak, super, ak ho niekto vyradí, veľmi ma to nezaujíma. Sústredím sa na svoj cieľ a je mi jedno, proti komu nastúpim," dodal Medvedev. V predchádzajúcich troch zápasoch so srbským súperom nezvíťazil ani raz a Djokoviča naposledy zdolal vo finále US Open 2021. Svoje pôsobenie v Adelaide začne v pondelok duelom proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi.