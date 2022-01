Medvedev dostal pokutu 12.000 USD za extempore s rozhodcom

Melbourne 29. januára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev dostal pokutu 12.000 amerických dolárov za extempore so španielskym empajrovým rozhodcom Jaumem Campistolom v semifinále Australian Open proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi. Medvedev po prehratom druhom sete vypenil a sťažoval sa, že jeho súper dostáva od svojho otca Apostolosa Tsitsipasa nepovolený koučing.



"Ste šialený? Ste šialený? Jeho otec mu môže radiť pred každým fiftínom? Odpovedzte na moju otázku. Môžete na ňu odpovedať? Bože, ako môžete byť takýto zlý v semifinále grandslamu. Pozrite sa mi do očí, keď s vami hovorím," vykrikoval Medvedev smerom ku Campistolovi. Na pozápasovej tlačovej konferencii sa za svoj výbuch ospravedlnil.



Austrálsky tenisový zväz udelili svetovej dvojke pokutu 8000 USD za obscénnosť a 4000 za nešportové správanie, informovala agentúra AFP. Medvedev napokon zvíťazil v štyroch setoch a rovnako ako vlani postúpil do finále, v ktorom ho v nedeľu čaká Španiel Rafael Nadal. Rus bude bojovať o druhý grandslamový titul, vlani triumfoval na US Open. Nadal môže získať rekordnú 21. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky.