Ruskému tenistovi D. Medvedevovi hrozí zákaz štartu vo Wimbledone

Londýn 15. marca (TASR) - Ruskému tenistovi Daniilovi Medvedevovi hrozí zákaz štartu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vyhlásil to britský minister športu Nigel Huddleston.



Ruskí tenisti, vrátane aktuálnej svetovej jednotky, štartujú pre inváziu na Ukrajinu na turnajoch ATP pod neutrálnou vlajkou, no to podľa britského politika nemusí stačiť. "Potrebujeme mať istotu, že nie sú podporovatelia Vladimira Putina. Momentálne zvažujeme, aké záruky nám budú musieť dať, aby tu mohli štartovať," povedal podľa DPA Huddleston.