Medvedev po nevydarenom návrate: Na Roland Garros nebudem favoritom

Ženeva 18. mája (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev po nevydarenom návrate do súťažného kolotča uviedol, že na grandslamovom Roland Garros nebude patriť medzi favoritov. Vlaňajšľí šampión US Open absolvoval v utorok na turnaji ATP v Ženeve prvý zápas od operácie prietrže. V 2. kole dvojhry však podľahol Francúzovi Richardovi Gasquetovi 2:6, 6:7 (5).



"Na antukových dvorcoch nedokážem predvádzať svoj najlepší tenis. V minulosti som na najpomalšom povrchu síce dosiahol niekoľko dobrých výsledkov, no chýba mi konzistentnosť výkonov. Na antuke sa jednoducho necítim tak sebavedomo ako na iných povrchoch. Ukázalo sa to v závere zápasu s Gasquetom, keď som za stavu 5:6 v tajbrejku spravil dvojchybu. Som sklamaný, v kariére som však už zažil aj ťažšie prehry. Fyzicky som sa necítil zle. Ak ešte pár dni potrénujem, budem pripravený na Roland Garros," uviedol Medvedev pre akreditované médiá.



Vlani postúpil v Paríži do štvrťfinále, teraz nepôjde do francúzskej metropoly s veľkými očami. "Neviem, ako moje telo zareaguje na zápasovú záťaž, veď som nehral takmer dva mesiace. Nebude ľahké sa dostať do formy, ktorú som mal vlani, no pokúsim sa o to. Ak mi budú fungovať moje zbrane, môžem byť aj na antuke nebezpečný," dodal druhý hráč svetového rebríčka ATP.