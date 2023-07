Medvedev postúpil cez Fucsovicsa do osemfinále dvojhry

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Márton Fucsovics (Maď.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Londýn 8. júla (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej trojky zvíťazil v treťom kole nad Maďarom Mártonom Fucsovicsom v štyroch setoch 4:6, 6:3, 6:4 a 6:4.Duel sa začal pod zatiahnutou strechou, keďže aj sobotný program vo Wimbledone skomplikoval dážď. Fucsovics, ktorý sa pred dvoma rokmi dostal na londýnskej tráve až do štvrťfinále, vyhral prvý set, no v ďalších troch už mal navrch jeho favorizovaný súper. Medvedev tak upravil vzájomnú bilanciu s Fucsovicsom na 3:1 a prienikom medzi šestnástku najlepších vyrovnal svoje doterajšie wimbledonské maximum z roku 2021.