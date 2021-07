Medvedev postúpil do 2. kola, v debli vypadli nasadené dvojky

OH muži - dvojhra - 1. kolo:



John Millman (Austr.) - Lorenzo Musetti (Tal.) 6:3, 6:4

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-16) - Pedro Sousa (Portug.) 6:3, 6:0

Nikolos Basilašvili (Gruz.) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:3, 6:2

Daniil Medvedev (ROC-2) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 7:6 (8)

Jeremy Chardy (Fr.) - Marcel Tomas Barrios Vera (Chile) 6:1, 7:6 (4)

Tokio 24. júla (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev má za sebou víťazný vstup do olympijského turnaja v Tokiu. Druhý nasadený hráč si v prvom kole dvojhry poradil s Alexandrom Bublikom z Kazachstanu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (8).Hneď na úvodnej prekážke v mužskej štvorhre stroskotali dvojky podujatia Francúzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut. Nad ich sily bol britský pár Andy Murray a Joe Salisbury, ktorý triumfoval 6:3 a 6:2. Murray získal zlato vo dvojhre na dvoch predchádzajúcich olympiádach. So Salisburym ich v súboji o postup do štvrťfinále debla čakajú Nemci Tim Pütz a Kevin Krawietz.