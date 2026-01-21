< sekcia Šport
Medvedev postúpil do 3. kola dvojhry
Zdolal v pozícii nasadenej jedenástky Francúza Quentina Halysa 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2.
Autor TASR
Melbourne 21. januára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Trojnásobný melbournsky finalista v 2. kole zdolal v pozícii nasadenej jedenástky Francúza Quentina Halysa 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Quentin Halys (Fr.) 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2, Andrej Rubľov (Rus.-13) - Jaime Faria (Portug.) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5, Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Damir Džumhur (BaH) 6:3, 6:2, 6:1, Tommy Paul (USA-19) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Fábián Marozsán (Maď.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:3, 6:4, 7:6 (5), Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Arthur Fery (V. Brit.) 7:6 (4), 6:1, 6:3
