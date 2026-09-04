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Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry

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Ruský tenista Daniil Medvedev. Foto: TASR/AP

Daniil Medvedev (Rus.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 6:4, 6:4, 6:4.

Autor TASR
New York 4. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorský šampión z roku 2021 zdolal v 3. kole v pozícii nasadenej sedmičky Francúza Arthura Rinderknecha 6:4, 6:4, 6:4.



muži - dvojhra - 3. kolo:

Daniil Medvedev (Rus.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 6:4, 6:4, 6:4
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