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Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry
Daniil Medvedev (Rus.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 6:4, 6:4, 6:4.
Autor TASR
New York 4. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorský šampión z roku 2021 zdolal v 3. kole v pozícii nasadenej sedmičky Francúza Arthura Rinderknecha 6:4, 6:4, 6:4.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 6:4, 6:4, 6:4
Daniil Medvedev (Rus.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 6:4, 6:4, 6:4