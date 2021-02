Medvedev postúpil do osemfinále, víťaznú sériu natiahol na 17 zápasov

Muži - dvojhra - 3. kolo:

Andrej Rubľov (Rus.-7) - Feliciano Lopez (Šp.) 7:5, 6:2, 6:3,

Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:4, 6:1, 6:1,

Daniil Medvedev (Rus.-4) - Filip Krajinovič (Srb.-28) 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0,

Mackenzie McDonald (USA) - Lloyd Harris (JAR) 7:6 (7), 6:1, 6:4.

Casper Ruud (Nór.-24) - Radu Albot (Mold.) 6:1, 5:7, 6:4, 6:4

Melbourne 13. februára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole ako nasadená štvorka zdolal Srba Filipa Krajinoviča po päťsetovej bitke 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 a natiahol víťaznú sériu už na 17 zápasov. V osemfinále ho čaká Američan Mackenzie McDonald.Medvedev po zisku úvodných dvoch setov poľavil v koncentrácii, začal robiť nevynútené chyby, často sa na kurte rozčuľoval. Jeho tréner Gilles Cervara sa na to už nemohol pozerať a opustil tribúnu, na ktorej zostala v Medvedevovej lóži iba jeho manželka Darja. Pred rozhodujúcim setom požiadal Rus o medical time out a krátka prestávka mu pomohla. Po návrate na kurt trikrát prelomil podanie Krajinoviča a z turnaja ho vyprevadil "kanárom".Medvedev vyhral prvý "päťseťák" v kariére.uviedol pre akreditované médiá Medvedev, ktorý počas impozantnej víťaznej šnúry nenašiel premožiteľa na podujatí Masters 1000 v Paríži, na turnaji majstrov v Londýne ani na ATP Cup-e.Úlohu favorita potvrdil aj piaty nasadený Grék Stefanos Tsitsipas. Semifinalista Australian Open z roku 2019 zvíťazil nad Švédom Mikaelom Ymerom 6:4, 6:1, 6:1.