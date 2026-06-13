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Medvedev postúpil do semifinále v Hertogenboschi
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Adrian Mannarino z Francúzska a Alex de Minaur z Austrálie.
Autor TASR
Hertogenbosch 13. júna (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v holandskom Hertogenboschi. Vo štvrťfinále si poradil s Chorvátom Marinom Čiličom 6:2, 3:6 a 6:1 a v boji o finále nastúpi proti Kamilovi Majchrzakovi z Poľska. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Adrian Mannarino z Francúzska a Alex de Minaur z Austrálie.
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Daniil Medvedev (Rus.3) - Marin Čilič (Chorv.) 6:2, 3:6, 6:1
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Daniil Medvedev (Rus.3) - Marin Čilič (Chorv.) 6:2, 3:6, 6:1