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Sobota 13. jún 2026
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Medvedev postúpil do semifinále v Hertogenboschi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Adrian Mannarino z Francúzska a Alex de Minaur z Austrálie.

Autor TASR
Hertogenbosch 13. júna (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v holandskom Hertogenboschi. Vo štvrťfinále si poradil s Chorvátom Marinom Čiličom 6:2, 3:6 a 6:1 a v boji o finále nastúpi proti Kamilovi Majchrzakovi z Poľska. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Adrian Mannarino z Francúzska a Alex de Minaur z Austrálie.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Daniil Medvedev (Rus.3) - Marin Čilič (Chorv.) 6:2, 3:6, 6:1
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