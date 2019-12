Medvedev priznal, že Rusko má problém s dopingom

Moskva 5. decembra (TASR) - Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev vo štvrtok priznal, že jeho krajina má problém s nedovolenými podpornými prostriedkami u športovcov. Podľa neho je to neprijateľné.



"Je medzi nami problém s dopingom? Áno. Samozrejme, je to neprijateľné, vzhľadom na to, akým smerom by sa mal šport v modernom svete uberať," citovala Medvedeva agentúra TASS.



Počas uplynulej poldekády čelilo Rusko obvineniam z rozšíreného užívania zakázaných podporných látok u špičkových športovcov. Svetová antidopingová agentúra (WADA) by mala v pondelok rozhodnúť o treste pre Rusko a statuse Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA). Revízna komisia WADA odporučila exekutíve vylúčiť Rusov na štyri roky z medzinárodných štruktúr. Ruskí športovci by tak mohli štartovať na OH 2020 a ZOH 2022 iba pod neutrálnou vlajkou. Rusko by tiež nesmelo organizovať oficiálne medzinárodné športové podujatia. Informovala o tom agentúra TASS.