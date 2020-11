Medvedev prvým finalistom turnaja Masters v Paríži

Dvojhra - semifinále:



Daniil Medvedev (Rus.-3) - Miloš Raonič (Kan.-10) 6:4, 7:6 (4)



Paríž 7. novembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji Masters 1000 v Paríži. V sobotnom semifinálovom súboji ako nasadená trojka vyradil desiatku podujatia Miloša Raoniča z Kanady 6:4, 7:6 (4). O celkový triumf si zahrá s víťazom duelu Rafael Nadal (Šp.-1) - Alexander Zverev (Nem.-4).Medvedev prelomil podanie Raoniča v piatom geme prvého setu, keď využil svoj druhý brejkbal. Kanaďan sa v prvom sete ani raz k brejkbalu nedostal. V druhom Medvedev zobral súperovi servis v jedenástej hre a mohol duel dopodávať k víťazstvu, no Raonič zabojoval a priviedol zápas aspoň do tajbrejku. V ňom však Rus súpera nepustil ani raz do vedenia a vyhral ho 7:4.Dvadsaťštyriročný Rus sa vo finále podujatia predstaví premiérovo, zabojuje v ňom o svoj tretí triumf na turnaji kategórie Masters.povedal podľa agentúry DPA Medvedev.