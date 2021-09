muži - dvojhra - štvrťfinále:



Daniil Medvedev (Rus.-2) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

New York 7. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovovm turnaji US Open. Newyorský finalista z roku 2019 zdolal vo štvrťfinále ako nasadená dvojka Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Jeho semifinálovým súperom bude víťaz duelu medzi Kanaďanom Felixom Augerom Aliassimeom a Španielom Carlosom Alcarazom.Medvedev proti holandskému kvalifikantovi od začiatku potvrdzoval úlohu favorita. V prvom sete si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 5:1. Rus výborne podával, vo výmenách dokázal zatlačiť súpera do defenzívy, robil minimum nevynútených chýb. Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii Medvedeva, ktorý uštedril Van de Zandschulpovi "kanára". V treťom sete sa Holanďan uvoľnil, začal viac riskovať a vďaka brejku v piatom geme ho získal vo svoj prospech. V koncovke štvrtého však slávil úspech Medvedev.