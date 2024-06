Medveděv sa vrátil do Slovana Bratislava, podpísal trojročný kontrakt

Bratislava 13. júna (TASR) - Futbalový klub Slovan Bratislava sa dohodol na spolupráci s Jurijom Medveděvom, ktorý dlhodobo patril k oporám "belasých". Do tímu sa vrátil po ročnej pauze a podpísal zmluvu na tri sezóny.



Dvadsaťsedemročný český obranca, ktorý sa narodil v Kazachstane, sa podieľal na piatich zo šiestich titulov Slovana v sérii. Do klubu sa vrátil po pôsobení v Soči. "Jurij Medveděv bol našou dlhoročnou oporou a dôležitým hráčom. Sám prejavil záujem o návrat domov a z pohľadu klubu by bola škoda nevyužiť možnosť získať takto kvalitného hráča. Futbalový život jednoducho prináša aj takéto príbehy a sme veľmi radi, že Jurij začne svoj druhý úsek kariéry v Slovane. Veríme, že bude prinajmenšom rovnako úspešný ako ten prvý. Jurij prichádza späť do známeho prostredia, v podstate ako domov, čo je výhoda z pohľadu adaptácie. Získavame v ňom kvalitnú alternatívu na kraj obrany i potrebné zvýšenie konkurencie, ktoré je nevyhnutné z pohľadu počtu zápasov, ktoré sú pred nami. Dohodli sme sa na trojročnom kontrakte," povedal pre klubový web generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



"Vraciam sa späť domov. Do klubu, kde som prežil krásne obdobie a do Bratislavy, kde sa mi narodil syn. Verím, že aj moje druhé pôsobenie v belasom bude úspešné, bude sa nám spoločne dariť a naplníme ciele, ktoré má klub stanovené. Je to krásny pocit, byť opäť na Tehelnom poli, kde som za Slovan odohral veľa pamätných zápasov. Teším sa aj na bývalých spoluhráčov a realizačný tím. Som veľmi rád, že som späť," vyhlásil.