< sekcia Šport
Medvedev ukončil spoluprácu s Cervarom: „Uvidíme, čo život prinesie“
Víťaz US Open z roku 2021 a niekdajší líder svetového rebríčka za sebou nemá dobrú sezónu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 1. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa po deviatich rokoch rozlúčil s trénerom Gillesom Cervarom. O ukončení spolupráce s francúzskym koučom v nedeľu informoval na sociálnej sieti.
Víťaz US Open z roku 2021 a niekdajší líder svetového rebríčka za sebou nemá dobrú sezónu. Na úvodnom grandslame roka Australian Open to dotiahol len do druhého kola, na zostávajúcich troch turnajoch „veľkej štvorky“ skončil už v tom prvom. „Som vám vďačný, že ste ma sprevádzali všetkými tými rokmi a uvidíme, čo nám život prinesie v budúcnosti,“ napísal Medvedev na Instagrame.
Dvadsaťdeväťročný Rus tento rok odštartoval na piatom mieste v rebríčku ATP, momentálne mu patrí až trinásta pozícia. „Rád som ťa trénoval, podporoval a hľadal s tebou riešenia, aj keď to bolo ťažké. Vždy budem mať na pamäti tvoje nekonvenčné hráčske nadanie, čo je tvoja silná stránka. Som si istý, že sa vráti,“ odkázal Cervara Medvedevovi, ktorého viedol od roku 2017.
Rovnako ako na Wimbledone, aj v úvode US Open Medvedev pred pár dňami prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim. Za hádku s rozhodcom a rozbitie rakety počas zápasu neskôr dostal 42.500 dolárov, pripomenula agentúra AP.
Víťaz US Open z roku 2021 a niekdajší líder svetového rebríčka za sebou nemá dobrú sezónu. Na úvodnom grandslame roka Australian Open to dotiahol len do druhého kola, na zostávajúcich troch turnajoch „veľkej štvorky“ skončil už v tom prvom. „Som vám vďačný, že ste ma sprevádzali všetkými tými rokmi a uvidíme, čo nám život prinesie v budúcnosti,“ napísal Medvedev na Instagrame.
Dvadsaťdeväťročný Rus tento rok odštartoval na piatom mieste v rebríčku ATP, momentálne mu patrí až trinásta pozícia. „Rád som ťa trénoval, podporoval a hľadal s tebou riešenia, aj keď to bolo ťažké. Vždy budem mať na pamäti tvoje nekonvenčné hráčske nadanie, čo je tvoja silná stránka. Som si istý, že sa vráti,“ odkázal Cervara Medvedevovi, ktorého viedol od roku 2017.
Rovnako ako na Wimbledone, aj v úvode US Open Medvedev pred pár dňami prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim. Za hádku s rozhodcom a rozbitie rakety počas zápasu neskôr dostal 42.500 dolárov, pripomenula agentúra AP.