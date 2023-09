Medvedev v 4. kole US Open, duel s Baezom rozhodol esom

muži - dvojhra - 3. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-12) – Grigor Dimitrov (Bul.-19) 6:7 (2), 7:6 (8), 6:1, 6:1

Jannik Sinner (Tal.-6) – Stan Wawrinka (Švaj.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2

Daniil Medvedev (Rus.-3) – Sebastian Baez (Arg.) 6:2, 6:2, 7:6 (6)

Alex de Minaur (Aus.-13) – Nicolas Jarry (Čile) 6:1, 6:3, 6:2

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Daniel Evans (V. Brit.-26) 6:2, 6:3, 4:6, 6:3

Jack Draper (V. Brit.) - Michael Mmoh (USA) 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Matteo Arnaldi (Tal.) - Cameron Norrie (V.Brit.-16) 6:3, 6:4, 6:3

Andrej Rubľov (Rus.-8) - Arthur Rinderknech (Fr.) 3:6, 6:3, 6:1, 7:5

New York 3. septembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz je v osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom podujatí roka US Open. Do rovnakej fázy postúpil aj tretí nasadený Daniil Medvedev z Ruska po triumfe nad Argentínčanom Sebastianom Baezom v troch setoch 6:2, 6:2, 7:6 (6).Obhajca titulu a najvyššie nasadený hráč Alcaraz stratil v stretnutí 3. kola s Britom Danielom Evansom prvýkrát v priebehu turnaja set, no napokon triumfoval 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. Jeho ďalší súper bude nenasadený Talian Matteo Arnaldi, ktorý vyradil šestnástku pavúka Camerona Norrieho z Veľkej Británie 6:3, 6:4 a 6:3 a opäť vylepšil svoje grandslamové maximum.Alcaraz vyhral hladko oba predchádzajúce vzájomné duely s Evansom a aj na začiatku sobotného stretnutia potvrdzoval úlohu jasného favorita. Prvý set získal bez problémov 6:2 a zdalo sa, že bude mať ľahkú cestu medzi šestnástku najlepších. Rýchlo zahnal aj mierne problémy v úvode druhého setu, keď prehrával 0:2. Vzápätí získal štyri gemy v sérii a aj druhé dejstvo sa stalo jeho korisťou. V treťom sete však už skóre po strate vlastného podania v siedmej hre neotočil a Evans si vynútil pokračovanie zápasu. O osude štvrtého setu rozhodol brejk Alcaraza v šiestej hre na 4:2 a za stavu 5:3 potom premenil hneď svoj prvý mečbal. Zápas trval 3:10 h." zhodnotil duel Alcaraz. Dvadsaťročný Španiel môže obhájiť titul na US Open ako prvý muž od roku 2008, keď to dokázal Roger Federer: "."Víťaz US Open spred dvoch rokov Medvedev mieril v prvých dvoch setoch jasne za triumfom. V štvrtom geme tretieho setu však stratil servis a toto dejstvo nakoniec rozhodol až tajbrejk. Medvedev vyhrával 6:3, no nepremenil prvé tri mečbaly a nakoniec rozhodol esom.Nenasadený britský tenista Jack Draper sa prvýkrát v kariére dostal do osemfinále dvojhry na podujatí veľkej štvorky. V sobotnom dueli 3. kola si poradil s domácim Američanom Michaelom Mmohom v štyroch setoch 6:4, 6:2, 3:6 a 6:3. V boji o štvrťfinále sa stretne s ôsmym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom, ktorý vyhral nad Francúzom Arthurom Rinderknechom 3:6, 6:3, 6:1 a 7:5.