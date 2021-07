Medvedev vybojoval veľký obrat: Takéto príbehy som zbožňoval

Londýn 4. júla (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev má za sebou jedno z najcennejších víťazstiev v kariére. V sobotnom treťom kole na grandslamovom turnaji vo Wimbledone bol kúsok od prehry, no napokon sa cez Chorváta Marina Čiliča dostal do svojho prvého osemfinále v All England Clube.



Druhý hráč svetového renkingu nezvládol úvodné dva sety a turnajová tridsaťdvojka mala na dosah veľké víťazstvo, keď viedla 7:6 (3), 6:3. No potom sa Medvedev prebral a dokázal vyrovnať po setoch dvakrát 6:3. Pred rozhodujúcim dejstvom si spomenul na duel spred dvoch rokov, keď prehral s Davidom Goffinom. "Viedol som 2:1, potom súper vyrovnal. V piatom sete som ho brejkol, no nakoniec som prehral. Tentoraz som si po štvrtom sete povedal, že už to nedopustím," povedal podľa portálu ATP ruský tenista.



Piaty set odštartoval naozaj veľkolepo a zdalo sa, že obrat dokončí kanárom. V šiestej hre viedol 5:0 a 40:0: "Myslel som si, že je hotovo. No potom Marin znížil na 2:5 a ja som si pomyslel: Už zase! Marin je úžasný hráč a v prvých dvoch setoch ma v podstate zničil." Medvedev však záver drámy zvládol a napokon vyhral piaty set 6:2. "Bol to neuveriteľný zápas. Myslím si, že fanúšikovia si takéto súboje užívajú. Je to môj prvý comeback za stavu 0:2 a takéto príbehy som zbožňoval, keď som ich sledoval v televízii," povedal Medvedev.



V osemfinále sa stretne so štrnástym nasadeným Hubertom Hurkaczom. Medzi najlepšími šestnástimi nebude jediný Rus, prvýkrát v Open ére (od roku 1968) sa do tejto fázy Wimbledonu prebojovali hneď traja, okrem Medvedeva aj Karen Chačanov a Andrej Rubľov.