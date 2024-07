Medvedev vyradil turnajovú i svetovú jednotku Sinnera

dvojhra - štvrťfinále:



Daniil Medvedev (Rus.-5) - Jannick Sinner (Tal.-1) 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4), 2:6, 6:3

Londýn 9. júla (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev vyradil svetovú aj turnajovú jednotku Jannicka Sinnera vo štvrťfinále grandslamového turnaja vo Wimbledone. V päťsetovej dráme triumfoval po setoch 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4), 2:6, 6:3. Postupom medzi štvorku najlepších vyrovnal svoje wimbledonské maximum z minulého roka.Pre daždivé počasie, ktoré narušilo utorňajší program, sa duel hral pod uzatvorenou strechou a napokon trval takmer štyri hodiny. Medvedev spravil v zápase až 11 dvojchýb (Sinner 4) a mal aj menej víťazných úderov (55:61), no v rozhodujúcom piatom sete vzal súperovi podanie za stavu 1:2 a to napokon rozhodlo. V prvom sete si obaja tenisti podržali podanie a napokon bol v dramatickom tajbrejku úspešný Sinner (9:7). Medvedev však získal nasledujúce dva sety, pričom Sinner absolvoval v priebehu druhého ošetrovanie, počas ktorého mu merali zrýchlený pulz. V tretom sete dvakrát vzal Medvedevovi podanie, no ten napokon triumfoval po tom víťaznom rozhodujúcom sete.Medvedev triumfom upravil vzájomnú bilanciu na 7:5. Sinnera zdolal v úvodných šiestich vzájomných dueloch, no následne s ním päťkrát po sebe prehral.