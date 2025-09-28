Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medvedev zdolal Davidovicha Fokinu a postúpil do štvrťfinále

.
Na snímke tenista Daniil Medvedev. Foto: TASR/AP

V pozícii nasadenej osmičky si poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:3, 6:3.

Autor TASR
Peking 28. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil na turnaji ATP 1000 v Pekingu do štvrťfinále. V pozícii nasadenej osmičky si poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:3, 6:3.



dvojhra - 2. kolo:

Lorenzo Musetti (Tal.-4) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, Daniil Medvedev (Rus.-8) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:3, 6:3, Learner Tien (USA) - Flavio Cobolli (Italien) 6:3, 6:2

.

