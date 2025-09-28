< sekcia Šport
Medvedev zdolal Davidovicha Fokinu a postúpil do štvrťfinále
V pozícii nasadenej osmičky si poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:3, 6:3.
Autor TASR
Peking 28. septembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil na turnaji ATP 1000 v Pekingu do štvrťfinále. V pozícii nasadenej osmičky si poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:3, 6:3.
dvojhra - 2. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-4) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, Daniil Medvedev (Rus.-8) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:3, 6:3, Learner Tien (USA) - Flavio Cobolli (Italien) 6:3, 6:2
