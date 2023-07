Medvedev zdolal Eubanksa, premiérovo postúpil do semifinále Wimbledonu

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Daniil Medvedev (Rus.-3) - Christopher Eubanks (USA) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (4), 6:1

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Holger Rune (Dán.-6) 7:6 (3), 6:4, 6:4





Londýn 12. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz premiérovo postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený hráč si v stredajšom štvrťfinálovom stretnutí poradil s turnajovou šestkou Dánom Holgerom Runem v troch setoch 7:6 (3), 6:4, 6:4. Jeho semifinálovým súperom bude tretí nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý zdolal Američana Christophera Eubanksa po päťsetovej dráme 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (4) a 6:1.Alcaraz sa výraznejšie natrápil iba v prvom sete, ktorý získal v tajbrejku. V ďalších dvoch už bez väčších problémov kontroloval priebeh, pričom ani raz nestratil svoje podanie. V závere mal trochu problém ukončiť duel a dlhšie napínal divákov, napokon využil svoj štvrtý mečbal. Dvadsaťročný Španiel upravil vzájomnú bilanciu so svojím vrstovníkom na 2:1.," povedal Alcaraz. Zaujímavosťou je, že obaja mladíci sa navzájom veľmi dobre poznajú, v detských časoch hrávali spolu štvorhru. Kamarátstvo však v stredu odhodili bokom. "," zdôraznil Alcaraz, ktorý sa už teší na semifinálový duel: "."Dvadsaťsedemročný Medvedev odštartoval rázne, v treťom geme prelomil súperov servis a prvý set získal pre seba v pomere 6:4. Potom však Eubanks, ktorému patrí vo svetovom rebríčku ATP 43. miesto, zlepšil pohyb i presnosť úderov. V ďalších dvoch setoch ani raz nestratil svoje podanie a vyhral ich 6:1, resp. 6:4. Vo štvrtom sete si obaja držali servis. Ako kľúčová sa ukázala jeho koncovka, v ktorej si Rus udržal pevnejšie nervy a uchmatol ho v tajbrejku. Američan po predchádzajúcom dramatickom súboji s Grékom Stefanosom Tsitsipasom už nemal dostatok síl na ďalšiu päťsetovú bitku. Medvedev získal štyri gemy za sebou, za stavu 5:1 v siedmom geme premenil svoj prvý mečbal. Vyhral tak aj druhý vzájomný duel s Eubanksom, keď ho zdolal tento rok aj vo štvrťfinále turnaja v Miami.Medvedev mal 52 víťazných úderov oproti 74-im u súpera, no spravil iba 13 nevynútených chýb, kým Eubanks až 55. "" uviedol Medvedev v prvom rozhovore priamo na kurte. "" dodal šampión US Open z roku 2021.