Medvedev získal štvrtý titul v tomto roku a prvý v Miami

dvojhra - finále:



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Jannik Sinner (Tal.-10) 7:5, 6:3

Miami 2. apríla (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Miami. V nedeľňajšom finále dvojhry si v pozícii nasadenej štvorky poradil s desiatkou podujatia Talianom Jannikom Sinnerom 7:5, 6:3 a získal štvrtý titul v tomto roku. V Miami triumfoval prvýkrát v kariére.Sinner v semifinále vyradil najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza, proti Medvedevovi však ťahal za kratší koniec povrazu a podľahol za 1:33 h. Prvý set smeroval do tajbrejku, no Rus v dvanástom geme využil pri podaní súpera hneď prvý setbal. V druhom dejstve dvakrát prelomil servis Sinnera a doviedol duel do víťazného konca.citovala AFP Medvedeva, ktorý získal devätnásty titul na hlavnom okruhu ATP.