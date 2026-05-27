Medzi asistentmi reprezentačného trénera Weissa je aj jeho syn
Senec 27. mája (TASR) - Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Weissa st. pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Weiss ml. Šesťdesiatjedenročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte (1.6.) a Čiernej Hore (5.6.).
Kouč viedol svojho syna v predošlom pôsobisku Slovan Bratislava a obaja skončili v závere uplynulej sezóny. „Nejaké kroky v realizačnom tíme sa urobili, nie je to úplne uzavreté. Odišiel masér a celý trénersky tím. Ja som si priviedol nový. Asistentmi pri mne budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík z Podbrezovej a môj Vlado. Aj on bude súčasťou trénerského štábu, hoci svoju trénerskú kariéru ešte len začína. Som však presvedčený, že jeho puto s hráčmi je stále dobré a že svoju charizmu dokáže využiť ako spojenie medzi mnou a mužstvom tak, aby to bolo pre tím prínosom,“ uviedol tréner Weiss na reprezentačnom zraze.
„Budem pracovať s mladými ľuďmi, aby bol realizačný tím vyvážený. Sú technicky zdatní, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Ja mám trochu iné vnímanie futbalu, ale musíte držať krok s dobou. Práve v tom mi budú nápomocní. Chcem, aby bol profesionalizmus aj v technickej oblasti na vysokej úrovni, a oni na to jednoznačne majú,“ povedal kormidelník. O možnosti príchodu Weissa ml. do trénerského tímu sa hovorilo, no reakcie verejnosti boli rozpoluplné. Ako hráč bol s národným tímom naposledy v júni 2022 a pod Weissovým predchodcom Francescom Calzonom šancu nedostal: „Samozrejme, je to moje aj jeho rozhodnutie a určite bude u ľudí vyvolávať otázniky. Jedni to budú schvaľovať, druhí možno nie. To je normálne. Je to môj syn a viem, čo môže dať mne aj mužstvu.“
Z pôvodnej nominácie úplne vypadli Dávid Hancko a Stanislav Lobotka. Obranca Hancko si doliečuje členok a voľno dostal aj na základe žiadosti jeho klubu Atletico Madrid. Zranenie trápi taktiež stredopoliara Lobotku z Neapola, ale aj kapitána Milana Škriniara. Ten s tímom bude, no nezasiahne do pondelkového duelu v Dunajskej Strede a ani do následného v Košiciach. V ňom sa rozlúči s reprezentačnou kariérou obranca Peter Pekarík. „Peky je tu a vyzerá lepšie ako pred dvadsiatimi rokmi, čo je obdivuhodné. Samozrejme, vieme, že hľadáme pravého obrancu. V Košiciach sa bude lúčiť a uvidíme, ako na tom bude v tréningu. Všetko sa raz začína a všetko raz končí, aj jeho reprezentačná kariéra. Stále je však vo fantastickom fyzickom stave, to vidím na prvý pohľad. Je možné, že zasiahne aj do prvého zápasu, určite však pôjde do druhého,“ priblížil tréner.
Na úkor chýbajúcich ťahúňov chce dať staronový kormidelník šancu hráčom z najvyššej slovenskej súťaže. „Na obe dejiská sa teším. Verím, že ľudia prídu. V Košiciach podľa mňa bude vypredaný štadión, ľudia tam majú futbal radi. Verím však, že aj do Dunajskej Stredy si nájdu cestu, pretože je tam krásne futbalové prostredie a výborný štadión. Reprezentácia tam bude hrať prvýkrát, takže to bude niečo nové a výnimočné,“ povedal kouč. S Maltou sa Slováci stretli celkovo osemkrát, no ani raz pod vedením Weissa, ktorý bol na lavičke národného tímu v rokoch 2008 až 2012. Sedem stretnutí „sokoli“ vyhrali, v jednom remizovali. Proti Čiernej Hore to bude tretí duel, doterajšia bilancia je 1 výhra a 1 remíza z pohľadu Slovenska.
„Budeme chcieť vyhrať oba zápasy. Prvý je veľmi dôležitý pre dobrý vstup, druhý v Košiciach rovnako. Verím, že tam bude skvelá atmosféra a výborný futbal. Čierna Hora je stále krajina z priestoru bývalej Juhoslávie, má hráčov, ktorí vedia hrať futbal. Hráči okolo Nikolu Krstoviča sa určite budú chcieť ukázať, nepredajú kožu lacno a bude to ťažký zápas,“ zhodnotil kormidelník. Šancu dal na júnovom prípravnom zraze siedmim nováčikom: „Máme tu veľa mladých hráčov, ktorí sa musia ukázať na medzinárodnej scéne. Verím, že nebudú mať trému z reprezentácie a zvládnu to. Viem aj z vlastnej skúsenosti, že nie každý dokáže hrať za národný tím. Držím im palce, budem im nápomocný a vždy sa nájde niekto, kto vyskočí. Keď som tu bol pred sedemnástimi či osemnástimi rokmi, vyskočil malý Vlado alebo Miňo Stoch. Dnes možno vyskočí niekto iný z hráčov, ktorých som nominoval, bez ohľadu na vek.“
