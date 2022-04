Medzi Čajkami ju držala vidina ligového zlata,Tadičová: Užívam si to

Na snímke fanúšikovia Piešťan počas 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava kapitánka majsteriek Slovenska - Piešťanských Čajok Matea Tadičová preberá pohár za 1. miesto od štátneho tajomníka pre šport ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ivana Husára po skončení 4. zápasu finále play off Niké extraligy žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v stredu 27. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Piešťany 28. apríla (TASR) - Majstrovské oslavy basketbalistiek Piešťanských Čajok a povestné strihanie sieťky režírovala 22-ročná kapitánka tímu Matea Tadičová. Chorvátska rozohrávačka sa do kúpeľného mesta neustále vracala, aby sa konečne v sezóne 2021/2022 dočkala historického úspechu klubu, ktorého je súčasťou už tretím rokom.," bezprostredne reagovala pre TASR kapitánka piešťanského kolektívu.Čajky dokonali tohtosezónnu jazdu do úspešného konca, už na začiatku roka ukázali, že s Ružomberkom dokážu hrať vyrovnané partie s víťaznou koncovkou. Naplno sa to však preukázalo vo finálovej sérii, kde až na úvodné zaváhanie zvládali kľúčové momenty stretnutí podstatne lepšie. Práve tie ich doviedli k výhre 3:1 na zápasy a majstrovským oslavám. "," myslí si Tadičová.Za prvenstvom v sezóne 2021/2022 hnala Čajky aj početná divácka kulisa, piešťanský fanúšik bol povestný 6. hráč na palubovke. V Diplomat aréne z toho bola nielen najvyššia návšteva v ročníku, ale pravdepodobne aj počas celého pôsobenia klubu v Niké extralige žien. "," vyhlásila 22-ročná Chorvátka.Po záverečnom klaksóne mohli vypuknúť majstrovské oslavy v plnej paráde a so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbali konfety, striekanie šumivých nápojov, navliekanie víťazných tričiek, preberaní medailí s víťaznou trofejou a najmä strihanie sieťok z oboch košov. A ústrednou postavou týchto momentov bola práve Tadičová: "."Kapitánka Čajok sa počas svojho trojročného pôsobenia vypracovala na jednu z ústredných postáv tímu, vďaka výkonom v Piešťanoch si vypýtala pozvánku do reprezentácie Chorvátska a klub mal vždy záujem o jej pokračovanie v kúpeľnom meste. "," netajila Tadičová pozitívny vzťah k mestu a klubu.Do klubovej a individuálnej vitríny sa pridal historický úspech, premiérový ligový titul a zlato s Piešťanskými Čajkami. Po momentoch, keď stačilo urobiť už len povestný posledný krok, sa konečne smola, ktorá sprevádzala tím, podarila pretaviť v niečo, na čo sa bude dlho spomínať. "."