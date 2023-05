Medzi hokejovou elitou si o rok zahrajú Poliaci a Briti

Nottingham 6. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie a Poľska si budúci rok zahrajú na majstrovstvách sveta medzi elitou. Rozhodli o tom piatkové záverečné zápasy na turnaji A-skupiny I. divízie v britskom Nottinghame. Domáci zdolali Talianov 5:3, Poliaci si poradili s Rumunmi 6:2.



Poliaci si miestenku v "áčku" zaistili po 22 rokoch, naposledy štartovali medzi elitou v 2002. Ich súper sa udržal vďaka triumfu Kórejčanov, v piatkovom stretnutí viedol a s favoritom držal krok do polovice zápasu. Potom však v priebehu necelých desiatich minút skórovali Bartlomiej Jeziorski, Bartosz Fraszko i Alan Lyszczarczyk a doviedli stretnutie do víťazného konca. Poliakov viedol slovenský tréner Róbert Kaláber, ktorý v minulosti pôsobil v Trenčíne, Žiline či Senici.



Taliani potrebovali v priamom súboji o postup zdolať Britov za tri body, no v stretnutí ani raz nevyhrávali. Trikrát dokázali vyrovnať, no na štvrtý a víťazný gól Bretta Perliniho v 56. min už nedokázali odpovedať.



Hráči Kórejskej republiky zvládli priamy súboj o udržanie, Litvu zdolali 2:1 a rozhodli o jej návrate do B-skupiny, odkiaľ postúpila v roku 2018. Gólom v power play rozhodol v závere Kim Sihwan. Pobaltský tím odvolal brankára, keďže by na udržanie potreboval vyhrať zápas v riadnom hracom čase.