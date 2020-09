Medzi Horehroncov príde spomínať na ich rodáka J. Golonka

Brezno 15. septembra (TASR) – Horehronské múzeum v Brezne pripravilo 17. septembra o 16.00 h spomienkový večer pod názvom Tréner verzus hráč, venovaný dvom legendám slovenského ľadového hokeja Ladislavovi Horskému a Jozefovi Golonkovi. Medzi Horehroncov zavíta hokejový center s prezývkou Žiletka, patriaci medzi vrcholových hráčov československej hokejovej reprezentácie v 60. rokoch 20. storočia, aby si zaspomínal na časy s Horským. TASR o tom informovala Martina Ťažká, kurátorka múzea.



"Ladislav Horský je rodák z Valaskej pri Brezne, ktorý ako hokejový útočník, tréner, no najmä metodik, vnášal do trénerského procesu nové postupy, techniky, princípy a mnohé kreatívne metódy prinášajúce úspech a slávu československého hokeja. V 50. až 70. rokoch 20. storočia patril k popredným postavám ľadového hokeja v bývalom Československu a dopomohol k získaniu nejednej cennej medaily vtedajšej hokejovej reprezentácie nielen ako hráč, ale i ako tréner," priblížila Ťažká.



Horského v roku 2002 uviedli do Siene slávy slovenského hokeja a v roku 2004 do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. V nich je "zapísaná" aj osobnosť slovenského hokeja Jozef Golonka.