< sekcia Šport
Medzi kandidátmi na trénera Slovana sú aj Rebrov, Ismael a Keane
Už v utorok vedenie slovenského majstra potvrdilo, že kandidátmi na pozíciu nového hlavného trénera sú Chorvát Igor Biščan a Yaya Touré z Pobrežia Slonoviny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. mája (TASR) - Medzi kandidátmi na post trénera futbalistov ŠK Slovan Bratislava sú aj Ukrajinec Sergej Rebrov, Francúz Valérien Ismael a Ír Robbie Keane. Generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík ml. prezradil mená ďalších adeptov v klubovom podcaste NA TEHELNOM POLI.
Už v utorok vedenie slovenského majstra potvrdilo, že kandidátmi na pozíciu nového hlavného trénera sú Chorvát Igor Biščan a Yaya Touré z Pobrežia Slonoviny. Kmotrík ml. odhalil vo štvrtok aj ďalšie tri mená. „Chceli sme byť otvorení voči našim fanúšikom. Mená Igor Biščan a Yaya Touré sa zakladajú na pravde, preto som ich potvrdil. Máme tu aj ďalších kandidátov, ktorých môžem spomenúť. Je tu veľmi zaujímavé meno Sergej Rebrov, ktorý bol ako tréner úspešný všade, kde pôsobil. Ďalej Valérien Ismael, úspešný v Rakúsku, prešiel aj klubmi v Anglicku, opäť veľmi zaujímavé meno. Alternatívou by mohol byť aj Robbie Keane, uvidíme, ako sa vyvinie situácia vo Ferencvárosi, ak tam bude možnosť, radi by sme absolvovali stretnutie aj s ním,“ citovala oficiálna webstránka Slovana generálneho riaditeľa klubu, ktorý v pondelok absolvoval v Paríži osobné stretnutie s jedným z menovaných kandidátov.
Rebrov je bývalý vynikajúci ukrajinský útočník, okrem Dynama Kyjev pôsobil aj v Tottenhame či West Hame, ako tréner viedol Dynamo Kyjev, saudskoarabský tím Al-Ahli, Al-Ain v SAE, maďarský Ferencváros a naposledy ukrajinskú reprezentáciu. Na jej lavičke skončil po prehre v semifinále baráže o postup na MS 2026. Niekdajší francúzsky obranca Ismael trénoval nemecké kluby 1. FC Norimberg, VfL Wolfsburg, rakúsky LASK Linz a v druhej najvyššej anglickej súťaži Barnsley, West Bromwich Albion a Watford. Naposledy viedol Blackburn Rovers. Robbie Keane je jeden z najlepších írskych útočníkov histórie, ktorý doteraz drží rekordy v počte štartov a gólov za národný tím. Hral za Leeds United, Inter Miláno, Tottenham, Liverpool, Celtic, West Ham či Aston Villu. V súčasnosti je koučom Ferencvárosu.
„Máme päť veľmi zaujímavých mien, bude dôležité správne sa rozhodnúť a vybrať toho správneho. Teraz nám ešte vyskočilo jedno zaujímavé meno, takže možno z toho bude finálna šestica, uvidíme,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., ktorý objasnil aj časový rámec: „Radi by sme mali túto tému uzavretú do konca tohto mesiaca, avšak máme tam potom ešte rezervu päť-šesť dní. Nebudem na to časovo tlačiť. Ak ešte nebudeme stopercentne presvedčení a rozhodnutí, radšej si dáme ešte pár dní. Prípravu chceme začať 12. júna, odkedy budeme mať päť týždňov do druhého predkola Ligy majstrov.“
Kmotrík ml. sa v podcaste dotkol aj témy rozhodujúcich atribútov pri výbere nového hlavného trénera A-tímu. „Potrebujeme mať nastavený jeden smer v rámci klubu a dobrú atmosféru vnútri klubu. Chceme sa viac zamerať na rozvoj našich hráčov, aby sme ich zlepšovali, posúvali klub dopredu a boli do budúcna úspešní aj v rámci transferového fungovania. Témou debát s kandidátmi bolo prepojenie s mládežou, kde máme šikovných hráčov. Samozrejme, popri tom chceme byť úspešní v Európe, naším cieľom nie je byť akadémiou pre iné kluby. Chceme pokračovať v ceste, keď hráme pravidelne Európu, túžime v nej byť ešte úspešnejší, mať ešte mladších hráčov a byť úspešnejší v ich transferovaní. Tam by sme Slovan radi posunuli,“ doplnil Ivan Kmotrík ml.
Už v utorok vedenie slovenského majstra potvrdilo, že kandidátmi na pozíciu nového hlavného trénera sú Chorvát Igor Biščan a Yaya Touré z Pobrežia Slonoviny. Kmotrík ml. odhalil vo štvrtok aj ďalšie tri mená. „Chceli sme byť otvorení voči našim fanúšikom. Mená Igor Biščan a Yaya Touré sa zakladajú na pravde, preto som ich potvrdil. Máme tu aj ďalších kandidátov, ktorých môžem spomenúť. Je tu veľmi zaujímavé meno Sergej Rebrov, ktorý bol ako tréner úspešný všade, kde pôsobil. Ďalej Valérien Ismael, úspešný v Rakúsku, prešiel aj klubmi v Anglicku, opäť veľmi zaujímavé meno. Alternatívou by mohol byť aj Robbie Keane, uvidíme, ako sa vyvinie situácia vo Ferencvárosi, ak tam bude možnosť, radi by sme absolvovali stretnutie aj s ním,“ citovala oficiálna webstránka Slovana generálneho riaditeľa klubu, ktorý v pondelok absolvoval v Paríži osobné stretnutie s jedným z menovaných kandidátov.
Rebrov je bývalý vynikajúci ukrajinský útočník, okrem Dynama Kyjev pôsobil aj v Tottenhame či West Hame, ako tréner viedol Dynamo Kyjev, saudskoarabský tím Al-Ahli, Al-Ain v SAE, maďarský Ferencváros a naposledy ukrajinskú reprezentáciu. Na jej lavičke skončil po prehre v semifinále baráže o postup na MS 2026. Niekdajší francúzsky obranca Ismael trénoval nemecké kluby 1. FC Norimberg, VfL Wolfsburg, rakúsky LASK Linz a v druhej najvyššej anglickej súťaži Barnsley, West Bromwich Albion a Watford. Naposledy viedol Blackburn Rovers. Robbie Keane je jeden z najlepších írskych útočníkov histórie, ktorý doteraz drží rekordy v počte štartov a gólov za národný tím. Hral za Leeds United, Inter Miláno, Tottenham, Liverpool, Celtic, West Ham či Aston Villu. V súčasnosti je koučom Ferencvárosu.
„Máme päť veľmi zaujímavých mien, bude dôležité správne sa rozhodnúť a vybrať toho správneho. Teraz nám ešte vyskočilo jedno zaujímavé meno, takže možno z toho bude finálna šestica, uvidíme,“ vyhlásil Ivan Kmotrík ml., ktorý objasnil aj časový rámec: „Radi by sme mali túto tému uzavretú do konca tohto mesiaca, avšak máme tam potom ešte rezervu päť-šesť dní. Nebudem na to časovo tlačiť. Ak ešte nebudeme stopercentne presvedčení a rozhodnutí, radšej si dáme ešte pár dní. Prípravu chceme začať 12. júna, odkedy budeme mať päť týždňov do druhého predkola Ligy majstrov.“
Kmotrík ml. sa v podcaste dotkol aj témy rozhodujúcich atribútov pri výbere nového hlavného trénera A-tímu. „Potrebujeme mať nastavený jeden smer v rámci klubu a dobrú atmosféru vnútri klubu. Chceme sa viac zamerať na rozvoj našich hráčov, aby sme ich zlepšovali, posúvali klub dopredu a boli do budúcna úspešní aj v rámci transferového fungovania. Témou debát s kandidátmi bolo prepojenie s mládežou, kde máme šikovných hráčov. Samozrejme, popri tom chceme byť úspešní v Európe, naším cieľom nie je byť akadémiou pre iné kluby. Chceme pokračovať v ceste, keď hráme pravidelne Európu, túžime v nej byť ešte úspešnejší, mať ešte mladších hráčov a byť úspešnejší v ich transferovaní. Tam by sme Slovan radi posunuli,“ doplnil Ivan Kmotrík ml.