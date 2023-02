Medzi náhradníkmi pred Zápasom hviezd NBA i Embiid, Morant či Sabonis

Los Angeles 3. februára (TASR) - Kamerunský basketbalista Joel Embiid z Philadelphie 76ers a rozohrávač Ja Morant z Memphisu Grizzlies sa dostali na zoznam náhradníkov pre Zápas hviezd v zámorskej NBA.



Kamerunského centra, ktorému v hlasovaní tesne ušlo miesto v základnej päťke, doplnia medzi náhradníkmi z Východnej konferencie rozohrávači Jaylen Brown (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) a Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), krídelníci DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks) a center Bam Adebayo (Miami Heat).



Do výberu Východnej konferencie sa okrem Moranta dostali aj rozohrávači Damian Lillard (Portland Trail Blazers) a Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), krídla Paul George (Los Angeles Clippers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) a Jaren Jackson jr. (Memphis Grizzlies) a pivot Domantas Sabonis (Sacramento Kings).



Základné päťky sa volia v hlasovaní, v ktorom majú 50-percentný podiel fanúšikovia a 25-percentný hráči a médiá. Náhradníkov vyberajú hlavní tréneri, pričom nemôžu zvoliť hráčov zo svojich tímov. Musia medzi nimi byť dvaja rozohrávači a traja hráči z predných pozícií plus dve "voľné karty".



Tohtoročný All Star víkend sa uskutoční 18. a 19. februára v Salt Lake City. Kapitáni tímov sú LeBron James z Los Angeles Lakers, ktorý môže prísť na Zápas hviezd už ako historický rekordér v počte bodov v NBA, a Jannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks.