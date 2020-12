Medzi najlepšími podľa France Football Maradona, Pele i Ronaldovia

Paríž 14. decembra (TASR) - Magazín France Footbal pre pandémiu koronavírusu v tomto roku nezorganizoval anketu Zlatá lopta. Pokúsil sa však zostaviť najlepšiu jedenástku všetkých čias.



Stoštyridsať športových žurnalistov vybralo do bránky "tímu snov" legendárneho bývalého reprezentanta ZSSR Leva Jašina, do defenzívy Nemca Franza Beckenbauera, Brazílčana Cafua a Taliana Paola Maldiniho. V strede poľa sa okrem Beckenbauerovho krajana Lothara Matthäusa objavili prednedávnom zosnulý Argentínčan Diego Armando Maradona, Brazílčan Pele a Španiel Xavi.



Do útoku zvolili novinári dvoch stále aktívnych hráčov – Portugalčana Cristiana Ronalda a Argentínčana Lionela Messiho. Dopĺňa ich Brazílčan Ronaldo.