Medzi trénermi na MS 2025 sú traja cudzinci, nováčikom je aj Országh

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas brífingu slovenskej hokejovej reprezentácie v posledných dňoch prípravy na majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku 6. mája 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Radim Rulík Foto: TASR/František Iván

zoznam hlavných trénerov na MS 2025:



A-skupina (Štokholm):



Švédsko - Sam Hallam (Švéd.)



Kanada - Dean Evason (Kan.)



SLOVENSKO - Vladimír Országh (SR)



Fínsko - Antti Pennanen (Fín.)



Lotyšsko - Harijs Vitolinš (Lot.)



Rakúsko - Roger Bader (Švajč.)



Francúzsko - Yorick Treille (Fr.)



Slovinsko - Edo Terglav (Slov.)







B-skupina (Herning):



Česko - Radim Rulík (ČR)



Švajčiarsko - Patrick Fischer (Švajč.)



USA - Ryan Warsofsky (USA)



Nemecko - Harold Kreis (Nem.)



Nórsko - Tobias Johansson (Švéd.)



Kazachstan - Oleg Boljakin (Kaz.)



Dánsko - Mikael Chrintz-Gath (Švéd.)



Maďarsko - Gergely Majoross (Maď.)



Bratislava 9. mája (TASR) - Ako hlavní tréneri sa na hokejových MS vo Švédsku a Dánsku predstavia aj traja cudzinci. Švéd Tobias Johansson povedie tím Nórska, jeho krajan Mikael Chrintz-Gath je hlavný tréner dánskeho tímu. Trio legionárov doplní Švajčiar Roger Bader, ktorý je dlhoročný kormideník Rakúska. Slovák Vladimír Országh je jeden z kormidelníkov, pre ktorých budú nadchádzajúce MS prvé v pozícii hlavného. K nováčikom vo funkcii patrí aj Američan Ryan Warsofsky, ktorý je vo veku 37-rokov najmladší hlavný tréner na turnaji.Šampionát vyvrcholí finálovým zápasom v Štokholme rovnako ako v roku 2013. Vtedy sa z titulu majstrov sveta radovali domáci Švédi a návrat na trón bude tentoraz úloha 45-ročného Sama Hallama. V pozícii hlavného trénera povedie národný tím na tretích MS po sebe, medzitým absolvoval aj Turnaj štyroch krajín, na ktorom Švédi ako jediní ani raz neprehrali v riadnom hracom čase, no napokon tesne nepostúpili do finále. Hallam doviedol Švédov na predošlých MS 2024 k bronzu po víťazstve nad Kanadou 4:2. Pre „Tre kronor“ to bol prvý cenný kov od zlata na MS 2018.Bývalý útočník Dean Evason absolvoval v pozícii hráča jediné MS a v roku 1997 na nich ako kapitán doviedol Kanadu k zisku zlatých medailí. V trénerskej pozícii sa vrátil na MS v roku 2024, keď bol na kanadskej striedačke asistent Andreho Tourignyho. Tentoraz už bude ako hlavný tréner viesť tím, v ktorom nechýba ani hviezdny Sidney Crosby. Trénerovi Columbusu Blue Jackets Evasonovi budú ako asistenti pomáhať Andrew Brunette, Ryan Huska a Steve McCarthy.Z titulu majstra sveta sa v roku 2002 ako hráč tešil aj Slovák Vladimír Országh. Vo Švédsku ho čaká premiéra v pozícii hlavného trénera na MS, keď nahradil 74-ročného Craiga Ramsayho. Kanaďan je historický rekordér v počte zápasov na striedačke SR. Mužstvo viedol na predošlých šiestich MS a dvoch ZOH. Aj v sezóne 2024/2025 pokračoval pri tíme SR, no z účasti na MS ho vyradili zdravotné problémy. Országh absolvoval tri svetové šampionáty ako asistent hlavného trénera - v rokoch 2014 a 2015 pri Vladimírovi Vůjtekovi, na MS 2018 bol asistent Ramsayho.Premiéra v pozícii hlavného trénera čaká aj 46-ročného Fína Anttiho Pennanena. Fínsku reprezentáciu prevzal po Jukkovi Jalonenovi, ktorý ju doviedol k trom titulom majstrov sveta, no v súčasnosti už vedie tím Talianska v snahe vrátiť ho do elitnej kategórie. Pennanen sa ako tréner predstavil na MS 2019 na Slovensku a ako asistent Jalonena získal zlatú medailu. Absolvoval viacero turnajov ako hlavný tréner fínskej „dvadsiatky“ a Fínsko viedol aj na februárovom Turnaji štyroch krajín.Harijs Vitoliš doviedol Lotyšsko k historickému bronzu na domácich MS 2023 a na nadchádzajúcich MS pridá štvrtú sezónu po sebe v pozícii hlavného trénera. Lotyšov viedol aj na ZOH 2022 a aj v troch olympijských kvalifikáciách. Na lotyšskú striedačku sa na MS prvýkrát postavil ako asistent v roku 2005. V tejto funkcii absolvoval ZOH 2006 a 2010 a aj celkovo päť svetových šampionátov. V minulosti pôsobil ako tréner aj na striedačke ruského tímu. Zmena nenastala ani na pozícii šéfa striedačky Rakúska. Šesťdesiatročný Švajčiar Roger Bader v nej pôsobí od MS 2015 a za uplynulých 11 rokov viedol nielen rakúske A-mužstvo, ale zároveň pôsobil aj ako manažér reprezentačných výberov do 18 a 20 rokov. Ako hlavný tréner Rakúska absolvoval dve kvalifikácie ZOH a šesť MS elitnej kategórie.Premiéru v pozícii hlavného trénera absolvuje 45-ročný Francúz Yorick Treille. Bývalý útočník Vítkovíc i Sparty Praha pôsobil ako asistent trénera francúzskeho tímu Philippa Bozona od MS 2019. V decembri 2024 sa v tíme Servette Ženeva posunul z pozície asistenta trénera na hlavného a v tomto klube by mal pokračovať aj v nasledujúcej sezóne.Slovinec Edo Terglav v minulosti pôsobil ako asistent hlavného trénera národného tímu, s ktorým sa predstavil na MS 2017 i na ZOH 2018. Po nich sa venoval výlučne trénerskej činnosti vo francúzskych tímoch, no v roku 2024 sa vrátil na striedačku slovinského mužstva. Už ako jeho hlavný tréner doviedol tím k návratu do elitnej kategórie MS. V sezóne 2024/2025 absolvoval aj olympijskú kvalifikáciu. V pozícii hlavného trénera zažije premiéru na MS.Čech Radim Rulík bol pred domácimi MS 2024 pod veľkým tlakom, no ziskom zlata dal odpoveď všetkým neprajníkom. Boli to pre neho prvé MS v pozícii hlavného trénera českého tímu. Ako asistent pôsobil už na Svetovom pohári 2004 a MS 2005, z ktorých si odniesol zlatú medailu. Neskôr viedol českú „dvadsiatku“ a dvakrát s ňou triumfoval na MS. V pozícii jeho asistentov budú Jiří Kalous, Tomáš Plekanec a Marek Židlický. Jiří Šlégr nahradil Petra Nedvěda vo funkcii generálneho manažéra.Česi zdolali vo finále MS 2024 Švajčiarov, ktorých opäť povedie 49-ročný Patrick Fischer. Budú to pre neho už deviate MS po sebe v pozícii hlavného trénera, dvoje absolvoval ako asistent. Národný tím doviedol k trom strieborným medailám.Američan Ryan Warsofsky zažije premiéru v pozícii hlavného trénera USA na MS. Na svetovom šampionáte sa predstavil už vlani, keď bol jeden z asistentov Davida Quinna. V minulosti dvakrát získal ako tréner Calderov pohár za triumf v zámorskej AHL. Tridsaťsedemročný tréner mal v sezóne 2024/2025 premiéru v pozícii hlavného trénera San Jose Sharks. Tím obsadil v základnej časti NHL posledné miesto. Ako jeho asistenti budú na MS pôsobiť Kevin Dean, Adam Nightingale, a Mike Vellucci. Američania sa na štyroch z predošlých piatich MS dostali do semifinále, vyťažili z toho dva bronzy. Na zlato z MS čakajú od roku 1960.Pre dlhoročného reprezentanta Nemecka Harolda Kreisa ide o druhú etapu na reprezentačnej striedačke. V rokoch 2010 - 2012 absolvoval tri MS ako asistent Uweho Kruppa a Jakoba Köllikera. Debut v pozícii hlavného absolvoval v roku 2023 a hneď doviedol tím k senzačnému striebru na MS. MS 2025 budú pre 66-ročného kormidelníka tretie vo funkcii hlavného trénera Nemecka.Tretí šampionát absolvuje aj hlavný tréner Nórska Tobias Johansson. Štyridsaťštyriročný Švéd nastúpil do funkcie v sezóne 2022/2023 po ročnom pôsobení pri mládežníckych tímoch Nórska. Tím viedol aj v kvalifikácii ZOH 2026, no Nóri sa v tabuľke F-skupiny umiestnili na nepostupovom 2. mieste za Dánskom.Aj domáci Dáni majú Švéda v pozícii šéfa realizačného tímu. Mikael Chrintz-Gath absolvoval premiéru v tejto funkcii počas sezóny 2023/2024. Po nej dosiahol jeden z cieľov, ktorým bol postup na ZOH 2026, keď tím uspel v kvalifikácii. Pred pôsobením na striedačke Dánska pôsobil takmer výlučne vo Švédsku, v ročníku 2017/2018 bol niekoľko mesiacov tréner dánskeho Odense Bulldogs.Päťdesiatdeväťročný Oleg Boljakin zažije v Dánsku premiéru v pozícii hlavného trénera Kazachstanu. V rokoch 2004 - 2009 bol pri reprezentačných tímoch do 18 a 20 rokov. Následne sa venoval práci na klubovej úrovni, no v sezóne 2024/2025 nahradil Galyma Mambetalijeva, ktorý skončil po troch rokoch. Tím viedol už v olympijskej kvalifikácii, v ktorej Kazachovia obsadili nepostupové 2. miesto v D-skupine, z ktorej postúpili slovenskí reprezentanti.Tréner Gergely Majoross, ktorý v slovenskej extralige viedol MAC Budapešť aj Nové Zámky, sa vrátil na striedačku maďarského tímu po piatich rokoch. Mužstvo už viedol v kvalifikácii ZOH 2026. Za sebou má bohatú reprezentačnú minulosť pri maďarských tímoch do 18 i 20 rokov a aj pri tíme mužov. Ako asistent pôsobil na MS 2016, za sebou má aj sedem šampionátov I. divízie.