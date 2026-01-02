Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medzi zranenými pri požiari v Crans-Montane je aj Dos Santos z FC Metz

Na snímke muž kráča pred uzavretým barom Le Constellation, v ktorom vypukol požiar počas osláv príchodu nového roka v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana ležiacom v kantonálne Valais v piatok 2. januára 2026. Foto: TASR/AP

Podľa denníka L'Equipe išiel Dos Santos do Crans-Montany na niekoľkodňovú dovolenku.

Autor TASR
Crans-Montana 2. januára (TASR) - Medzi zranenými pri požiari v preplnenom bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana je aj futbalista Tahirys Dos Santos. Devätnásťročného francúzskeho obrancu FC Metz previezol vrtuľník s ťažkými popáleninami do nemocnice v Nemecku.

„O zdravotnom stave Tahirysa budeme informovať, ak dôjde k významným zmenám,“ napísal FC Metz vo svojom stanovisku a požiadal všetkých, aby rešpektovali súkromie hráča a jeho rodiny. „Vedenie klubu, hráči, tréneri a zamestnanci sú touto správou hlboko zasiahnutí a myslia na Tahirysa, ktorý momentálne bojuje s bolesťou. Klub by tiež rád ponúkol svoju plnú podporu jeho rodine a spolupracuje s lekárskymi orgánmi na prevoze Tahirysa do nemocnice Mercy v blízkosti jeho domova,“ doplnil účastník Ligue 1.

Podľa denníka L'Equipe išiel Dos Santos do Crans-Montany na niekoľkodňovú dovolenku. Noc strávil s priateľmi na chate a v piatok už mal opäť trénovať v FC Metz. Obrovský požiar v bare Le Constellation si vyžiadal najmenej 40 obetí a viac ako 100 zranených.
