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Medzinárodná federácia ITTF zrušila obmedzenia voči Rusom
ITTF umožní športovcom z Ruska súťažiť aj s ich národnými symbolmi v podobe vlajky a hymny.
Autor TASR
Lipsko 13. júla (TASR) - Ruskí stolní tenisti sa môžu znovu zapojiť do medzinárodných súťaží bez akýchkoľvek obmedzení. Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) sa podľa svojho vyhlásenia riadila odporúčaním Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušiť obmedzenia uvalené po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
ITTF umožní športovcom z Ruska súťažiť aj s ich národnými symbolmi v podobe vlajky a hymny. „Výkonná rada ITTF rozhodla, že športovci s ruským pasom budú opäť pripustení a budú môcť, s účinnosťou od 28. júla 2026, súťažiť na podujatiach ITTF v stolnom tenise a para stolnom tenise za bežných podmienok platných pre všetkých športovcov,“ uviedla ITTF vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra DPA.
V stanovisku sa uvádza, že návrat ruských športovcov na medzinárodné súťaže musí spĺňať príslušné antidopingové požiadavky platné pre ich účasť. Takisto zahŕňa primerané opatrenia na testovanie v rámci celkového testovacieho programu ITTF dohodnutého s Medzinárodnou testovacou agentúrou.
MOV po takmer troch rokoch na začiatku júla predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC) a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred OH 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Športové federácie by už ďalej nemali preverovať ich neutrálny status. MOV však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou.
ITTF umožní športovcom z Ruska súťažiť aj s ich národnými symbolmi v podobe vlajky a hymny. „Výkonná rada ITTF rozhodla, že športovci s ruským pasom budú opäť pripustení a budú môcť, s účinnosťou od 28. júla 2026, súťažiť na podujatiach ITTF v stolnom tenise a para stolnom tenise za bežných podmienok platných pre všetkých športovcov,“ uviedla ITTF vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra DPA.
V stanovisku sa uvádza, že návrat ruských športovcov na medzinárodné súťaže musí spĺňať príslušné antidopingové požiadavky platné pre ich účasť. Takisto zahŕňa primerané opatrenia na testovanie v rámci celkového testovacieho programu ITTF dohodnutého s Medzinárodnou testovacou agentúrou.
MOV po takmer troch rokoch na začiatku júla predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC) a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred OH 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Športové federácie by už ďalej nemali preverovať ich neutrálny status. MOV však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou.