Medzinárodná korčuliarska únia posunula minimálny vek z 15 na 17 rokov

Bangkok 7. júna (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) posunula minimálny vek v krasokorčuliarskych súťažiach dospelých z 15 na 17 rokov. Rozhodnutie prijala v utorok na kongrese v thajskom Phukete.



Za návrh o posunutí vekovej hranice hlasovalo 100 delegátov kongresu, proti bolo iba 16. "Je to historické rozhodnutie," citovala agentúra AFP prezidenta ISU Jana Dijkemu.



ISU zdôraznila, že návrh na zvýšenie vekového limitu prišiel ešte predtým, ako na ZOH v Pekingu prepukol dopingový škandál vtedy len pätnásťročnej Kamily Valijevovej. Úradujúca majsterka Európy sa postarala v Číne o rozruch, keď deň po skončení tímovej súťaže, v ktorej prispela k zisku zlata pre ROC, informovalo akreditované laboratórium v Štokholme o jej pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín. Vzorku jej odobrali ešte 25. decembra 2021. Medzinárodný olympijský výbor (MOV), WADA, ISU a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na Športový arbitrážny súd (CAS), aby Valijevovej zabránil štartovať. CAS po takmer šesťhodinovom posudzovaní faktov však vyriekol verdikt, že voči Valijevovej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Súd v Lausanne zverejnil, že zákaz štartu by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. Krasokorčuliarka vysvetlila dopingový nález náhodným užitím liekov na srdce jej starého otca.



MOV tiež rozhodol, že ak Valijevová skončí na jednom z prvých troch miest v súťaži sólistiek, neodovzdajú sa po voľných jazdách medaily a kauzu bude riešiť neskôr. To sa nestalo, hoci po krátkom programe viedla. Vo voľnej jazde nezvládla obrovský tlak, viackrát spadla a prepadla sa až na konečné štvrté miesto.



ISU uviedla, že zmenu vekového limitu neimplementuje hneď, ale postupne v nasledujúcich rokoch. Limit bude kontinuálne narastať v najbližších troch sezónach. Konečnú vekovú hranicu 17 rokov dosiahne v ročníku 2024/2025.